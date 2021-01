15 gennaio 2021 a

a

a

Dito medio alzato. Gaffe dell’inviata de La vita in diretta. Gelo in studio. Matano in imbarazzo. Sicuramente la giornalista pensa di non essere inquadrata, ma la gaffe (clamorosa) non sfugge al popolo del web. L’inviata alza il dito medio per due volte. Qualcuno la sta infastidendo? Non si sa. Matano continua a parlare. Finge di non vedere nulla (o forse non se ne accorge). Mistero. Cosa è accaduto?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.