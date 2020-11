Gossip Rai, Alberto Matano è innamorato: il giornalista vuota il sacco

Arnaldo Magro 04 novembre 2020 a

a

a

Nelle ultime ore non si parla d’altro in Rai. Il conduttore e giornalista di Rai1, Alberto Matano, sarebbe innamorato e sarebbe pronto (forse) a dichiararlo pubblicamente. O almeno così, avrebbe fatto intendere, pubblicando lui stesso sul suo profilo Instagram, un misterioso «i love you».

Roba da stracciarsi le vesti, direte voi. In molti a domandarsi chi sia la fortunata dunque. Del giornalista, poco si sa in verità, di certo è molto stimato da questo governo, dai 5 stelle soprattutto. Mesi fa, fu addirittura immortalato attovagliato con Mara Venier e il ministro Spadafora.

Si dice non ami parlare,comprensibilmente, del suo privato. Ovvio che quel post abbia suscitato però, le curiosità delle tante ammiratrici del giornalista. Chi sarà mai a far battere il cuore del barbuto giornalista? Di certo per ora, si sa che la sua carriera, va a gonfie vele.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.