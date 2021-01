Giada Oricchio 13 gennaio 2021 a

Fulvio Abbate contro Maria Teresa Ruta. E Filippo Nardi applaude. Nella casa del GFVip, ieri sera è esplosa come una bomba la sofferenza di Maria Teresa: uno sfogo durissimo, un malessere straziante urlato con tutto il fiato che aveva in gola, senza freni inibitori e senza filtri. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la reazione spropositata di Cecilia Capriotti alla nomination della Ruta che, è bene ricordare, è stata al televoto ben 19 volte senza mai reagire in modo offeso e offensivo. Dopo la ormai storica sfuriata, le due donne hanno fatto pace e la conduttrice 60enne ha incassato il sostegno sincero e delicatamente affettuoso di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Ma lo sclero (vista l'imponenza delle grida) della gioviale e sempre sorridente Maria Teresa, fuori dalla casa di Cinecittà, ha raccolto l'insulto di Filippo Nardi, ex concorrente giustamente squalificato per essersi rivolto alla Ruta con un linguaggio sessista, violento, umiliante e misogino (mentre la donna dormiva, disse che le avrebbe fatto "teabagging" cioè le avrebbe strofinato i genitali sul viso in segno di dileggio, nda). L'ex gieffino ha scritto su Instagram: "borderline?", commento cancellato in fretta e furia a seguito delle critiche degli utenti. Non è bastato. Oggi un altro ex concorrente della quinta edizione del GFVIP, Fulvio Abbate, ha approfittato dello sbrocco per "vendicarsi" di MTR: "Scusa, ma se ti sei rotta i co**ioni (sic!) prendi la porta e vattene. Mi pare tanto semplice, di più, liberatorio".

Va ricordato che Abbate uscì alla prima nomination e che fin da subito accusò la giornalista sportiva di essere una falsa e una grande stratega ("questa vi fregherà tutti"). Forse ha ancora il dente avvelenato, di più, livoroso. Proprio come Nardi, che in cuor suo ritiene che l'espulsione sia stata causata da Maria Teresa e non dal suo comportamento. Il nobiluomo ha scritto sotto il post di Abbate: "Sono d'accordo con te Fulvio". Almeno questa volta si è sforzato di esprimere i suoi sentimenti con un lessico civile. Tuttavia il post di Abbate non ha raccolto simpatie: per gli internauti sta rosicando per il successo di Maria Teresa Ruta.

