"Mi sono rotta i co***ni". Maria Teresa Ruta crolla al GfVip. E Filippo Nardi cancella il suo commento

Violentissimo crollo psicologico per Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 5: "Basta! Mi sono rotta i co***ni". Poi fa pace con Cecilia Capriotti. Nuovo commento fuori luogo di Filippo Nardi.

Dopo 120 giorni rinchiusa nella casa del GF, Maria Teresa Ruta ha smesso di sorridere ed è esplosa in una scenata furibonda. A scatenare la rabbia è stato l'atteggiamento di Cecilia Capriotti che l'ha accusata di essere "falsa e bugiarda" perché l'ha nominata. L'attrice ha preso malissimo la nomination (e la quasi certa eliminazione) e ha trascorso tutta la giornata di martedì a sparlare della Ruta con Dayane, Samantha e Carlotta (ha detto che sembra una nonna ed è invidiosa perché loro sono giovani e belle, nda), a ignorarla e a descriversi "vittima che aveva subito un danno". Nemmeno Sonia Lorenzini era arrivata a tanto. Ieri sera, a tavola, Giulia Salemi ha chiesto chi russava la notte e Carlotta ha detto: "Maria Teresa". Poi Zenga, per pura coincidenza, ha scalato di un posto lontano da MTR ed è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La conduttrice si è alzata di scatto ed è andata in escandescenze: "Basta! Basta! Mi sono rotta i cog***ni di sentire la gente che parla alle spalle. Dormo in lavatrice così non do fastidio a nessuno. Basta! Sono una persona". Stefania e Tommaso l'hanno raggiunta per consolarla, ma la donna si è rifugiata in piscina dove ha urlato ancora più forte: "Non si tratta di avere ragione. Basta! Mi sono rotta i co***ni. Dormo in lavatrice. Basta! Basta! Non ne posso più. Si siedono lontano da me e non mi rivolgono la parola. Porca pu***na! E non mi rivolgete la parola, nessuno mi deve difendere, basta, basta, e ballo perché ballo, rido perché rido, russo perché russo, ca**o, sono una persona, sono una persona! Se sbaglio pago, basta, mandatemi in nomination. Bastaaa! Posso essere inca**ata una volta in 120 giorni?!". Tommaso l'ha abbracciata affettuosamente senza riuscire a dire una parola per non inasprire il suo stato d'animo, mentre Stefania le è stata vicina raccogliendo il malessere a lungo sedimentato dalla Ruta che sbraitava senza freni: "Non sto male, sono inca**ata, una volta posso dire che sono inca**ata. Posso sommare le cose e dire che sono inca**ata? Non è che mi fa bene sempre tutto. Non è che non vedo o non sento le cose, faccio finta di non sentire. Pensate che ho le fette di salame davanti agli occhi? Sono fatta così, non posso cambiare. Vi adoro tutti ma ogni tanto mi girano i cabazizi, posso o no? Ho un livore forte. Cecilia se l'è presa per il mio voto, io sono stata nominata 29 volte, non ho mai detto niente e adesso come può insinuare che mi avvicino a Tommaso per interesse?! Non è giusto! E poi mi vergogno, sono brutta nella clip, lo so che sono brutta, non dormo perché so che lo faccio con la bocca aperta e mi vergogno, sono avanti con l'età e non dormo e sento tutti. Non mi sono rifatta e non voglio rifarmi niente. Ma vedo che nelle clip sono brutta". E ancora: "Pur di non dare fastidio a Cecilia volevo dire che non mangiavo. Anche adesso, Zenga mi ha lasciato sola a tavola, non l'ha fatto apposta, è stata una distrazione, ma è stata una somma di cose. Me ne hanno dette di tutti colori, che sono inutile, che sono una giocatrice, che sono falsa, che non servo, che do fastidio. Samantha mi aveva chiesto di scambiare il voto, ma non lo faccio perché ho rispetto del pubblico. Io mi diverto qui, ascolto, guardo. Anche chi è uscito meritava un'occasione, guarda Mario. Uno che si comporta in quel modo così impostato deve avere molta ansia. Tutte le nomination mi sono state restituite alla grande. Se avessi votato Carlotta sarei stata meschina e scorretta verso il pubblico. Ho sentito un paio di discorsi oggi che mi hanno ferito". Stefania Orlando l'ha stretta forte a sé: "Sei una grande donna, non ti lascio sola, sfogati. Lei ha preso male la nomination, ma sta esagerando. Te non devi pensarci perché non hai fatto niente di male. Non si può fare sentire in colpa una persona per una nomination. Io credo che te sia oggettiva nelle tue valutazioni. Come ha detto Guenda, devi pensare a te. Noi abbiamo ascoltato la versione di Cecilia, ma con Tommaso ci siamo detti: Maria Teresa non è così". Poco dopo le due donne hanno fatto ritorno in casa e Andrea Zelletta, Zenga, Giulia, Pierpaolo e Tommaso l'hanno circondata festosi. Zelletta ha osservato: "È il tuo primo sfogo in 4 mesi, ci sta, non ti sei mai lasciata andare". Nel frattempo, Cecilia aveva sostenuto con Tommaso Zorzi di aver ragione su tutta la linea: "Ti racconto cosa è successo. Giulia domanda chi ha russato, Carlotta risponde: Maria Teresa, lei sbatte il ketchup, poi Zenga si è alzato e lei ha dato di matto. Io sono tranquillissima perché non ho la coscienza a posto, di più. Subisco il danno e poi sono in torto io?! Cornuta e mazzata? Lei mi ha dato una coltellata doppia, io sento zero di andare da lei. Io le ho detto che non l'avrei mai nominata e che le avrei fatto fare una settimana tranquilla e lei che fa? Mi nomina. Sono lucida, tranquilla con la coscienza, non ho fatto assolutamente niente. Io l'ho sempre trattata con un occhio di riguardo, nemmeno mia madre tratto così. Non fatemi passare per quella che non sono, non ci sto a questi giochetti". Tommaso però non ha condiviso quel punto di vista: "Credo che te c'entri poco. Lei non ne può più. La conosco, è una che si tiene le cose dentro, incassa, incassa e poi esplode. Io ho visto gente che la trattava davvero male e non ha mai detto niente. Per me, Maria Teresa c'è sempre stata, sempre, con lei ho un rapporto speciale, è una costante, per me è uber alles. Cova dei malasseri dai tempi di Matilde". Anche la Orlando è intervenuta in maniera decisa: "Cecilia devo dirti che nessuno se l'è mai presa come te per un voto. Stai esagerando". La Capriotti però ha continuato a descriversi come una donna ferita con Samantha: "Qui la vittima sono io, mi ha dato una coltellata e ora sono io ad aver provocato tutto questo? Mi sembra che stia facendo una bella sceneggiata. Ti pare il modo di urlare così?". In quel momento è sopraggiunta MTR, Tommaso è ritornato in cucina come a volerla proteggere, ed è stato "melodramma Capriotti". Le due donne hanno iniziato a parlare e l'attrice si è messa a piangere: "Voglio dirti che non sono stata io a dire che russi, lo ha detto Carlotta, ma senza cattiveria. Io ci sono rimasta male per quello che mi hai fatto perché ti vedo come una mamma, ti avevo confidato cose importanti e poi mi sento dire che mi nomini perché non abbiamo parlato abbastanza. Sentirmi nominare con quella freddezza, per me è stata una pugnalata. Oggi ho preferito non parlarti perché sarei stata sgarbata. Ti chiedo scusa se ti ho dato della falsa e della bugiarda. Io tengo il punto però in realtà mi dispiace. Se poi ti vedo così ci rimango male, ci soffro. Non posso vederti in quello stato. Se fossi venuta da me, io non ti avrei negato l'abbraccio, io mi sciolgo. Non parliamone più. Ti voglio bene. Ero arrabbiata come se fossi mia madre". Le due gieffine si sono abbracciate e la Ruta: "Sei un piccolo scricciolo. Sicuramente ho sbagliato. Ho fatto una cavolata con quel voto. Domani parleremo". Sospiro di sollievo da parte di Tommaso: "Io credo che si vogliano veramente bene". Ma l'influencer milanese ha fatto un gesto che ha conquistato il cuore degli utenti social: ha preparato il bagno caldo a Maria Teresa Ruta e le ha fatto compagnia. Sempre Maria Teresa ha poi messo una rosa sul cuscino di Cecilia in segno di pace. Chi invece ha perso l'ennesima occasione per dare un buon esempio è stato di nuovo Filippo Nardi che su Instagram ha commentato così la sfuriata: "Borderline?". Messaggio cancellate dopo le critiche degli altri utenti. Nella casa di Cinecittà, lo stress è altissimo tanto che, in questi giorni, più volte i concorrenti hanno affermato che direbbero no a un secondo prolungamentoboltre l'8 febbraio. Non sanno che il reality show terminerà il 26 febbraio.

