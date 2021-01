C'è Posta per te, Luigi Pignataro cerca il primo amore: sfilza di pretendenti in studio. E Maria De Filippi va in tilt

Giada Oricchio 09 gennaio 2021 a

a

a

Un vecchio amore si ritrova nella prima puntata di “C’è Posta per Te”, in onda sabato 9 gennaio su Canale 5. Ma una Maria manda in tilt Maria De Filippi. Luigi Pignataro, uomo distinto un po’ pretenzioso, cerca il primo amore di nome Maria La Manna, originaria della Puglia. Sono stati insieme 4 anni e l’ultima volta che l’ha vista era il 1964 quando la lasciò “malamente” perché andava a ballare in sua assenza. Quando si tratta di ritrovare flirt persi nella nebbia dei tempi, il pouf dello studio si rivela sempre troppo piccolo: i postini intercettano almeno 5 o 6 papabili partner e così Maria De Filippi ha comprato un meraviglioso divanetto a mezza luna a doppia fila, giusto per essere sicuri. Via agli ingressi.

Luigi vede la prima signora: “No, non è lei, sarebbe cambiata troppo”, “Eh sono passati 50 anni” risponde una concreta Maria De Filippi. Maria si rivolge alla conduttrice: “Però allucca nu poco, nu ci sento” e poi: “Mi sembra anziano, nu l’agg mai vistu, wsj lsldlòl, hajajahttoahewk lash” e la De Filippi basita: “Non ho capito niente!”. La signora è indisciplinata, si alza per andare a vedere dietro la busta e Maria la placca. L’anziana continua: “Se l’ho conosciuto nel 1964? Bella di mamma mica mi poz ricordare di tutti!”.

Entra la seconda signora Maria ed è delusione: “No, non mi ricordo di lui”, “Nemmeno io di te” fa Luigi di rimando sempre più deluso da scoprire che mezzo secolo cambia i volti e rende senescenti le ossa. Entrano altre tre Maria La Manna e sono altrettanti buchi nell’acqua. Qualche battibecco tra le omonime e infine arriva la sesta, quella giusta. Apre la busta e lo riconosce subito: “Chi è Luigi?”, scoppia un fragoroso applauso, l’uomo è felice di averla ritrovata (gli occhi brillano umidi, nda), il pubblico di più, le altre Maria La Manna fanno il tifo sfegatato. La De Filippi vorrebbe congedare le altre signore, ma quelle in coro: "No, no restiamo, vogliamo vedere come va a finire".

La giusta Maria La Manna è deliziosa e garbata, ma è costretta a spegnere l’entusiasmo di Luigi: “Mi dispiace, non sa che sono sposata, ho tre figli e 8 nipoti”. Una doccia fredda, ma una delle sei Maria conclude da brava comare: “L’attesa è valsa la pena”.

“Sei una str**za”. La Ferilli rosica in diretta e gela Maria De Filippi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.