Domenica In, l'oroscopo 2021 di Paolo Fox. Il segno superstar: è il suo anno

L’astrologo Paolo Fox fa l’oroscopo 2021 nella puntata di “Domenica In” di domenica 3 gennaio. Il 2021 sarà un anno di rinascita per i segni d’aria, Bilancia al top. Anno tranquillo per i Pesci.

Ariete. Rompere le regole è nel DNA di questo segno guerriero e passionario. Grazie all’addio di Saturno in opposizione, è arrivato il momento della rinascita. Dopo due anni di fermo, ci sarà una buona partenza. Mese top febbraio.

Toro. Dovete mettere da parte un po’ di soldi, è probabile che in primavera dobbiate ridiscutere un contratto, ma tra aprile e giugno farete chiarezza. Sarà un anno di revisione e austerity per le finanze però i progetti 2020 andranno bene. Fine anno clamoroso.

Gemelli. Anno top. Riescono ad avere molto dall’estate 2021, in particolare maggio, giugno e luglio. Per il lavoro: possibili promozioni sul campo. Giove favorevole porterà a cambi di vita e promozioni sul campo, sicuramente cose diverse rispetto all’anno scorso. Aprile può essere il mese giusto per trovare l’amore vero anche se, sempre grazie a Giove, può essere l’amore a cercare i nati sotto questo segno zodiacale.

Cancro. Nel 2020 Saturno opposto ha creato non poche difficoltà, ma la buona notizia è che non è più opposto. Sarà un anno di resurrezione. Sarete un po’ bassi nei primi mesi del 2021, poi ci sarà un’estate importante. Giove transiterà nell’amore. Il cielo di questo segno è bellissimo per programmi e progetti futuri.

Leone. Inizio 2021 in salita. Sarà un anno che vi vedrà lottare per affermare la vostra identità, i vostri accordi e il vostro operato. Attenzione ai colpi bassi e a chi gioca sporca. Sarete combattivi a febbraio, ma le cose si aggiusteranno e recupererete. Accettate dei piccoli compromessi.

Vergine. Sulla base di ciò che hanno creato nel 2020 possono migliorare ancora. E’ consigliabile accettare qualche compromesso per non perdere occasioni e non dover percorrere sempre la strada più in salita. Rinnovo di accordi e contratti.

Bilancia. E’ il segno strafavorito dopo un 2020 complesso e di grandi fatiche. Intorno all’11 febbraio c’è una gran voglia di fare. Successi su successi. Riparte da zero e con grandi innovazioni. Potete decidere di fare cose diverse rispetto al passato, cose che volete voi. Bene tra marzo e maggio.

Scorpione. Giove complica un po’ l’inizio di anno. Farete fatica nei primi mesi, cercate di accomodarvi, ci sono molti ostacoli da superare. Reagite agli avvenimenti con maggior serenità, traguardi importanti a giugno e ancora più importanti a dicembre.

Sagittario. Sarà un anno molto positivo. Giove e Saturno sono importanti e determinano un bel cielo. Aprile sarà un mese che darà molto. In arrivo numerose novità.

Capricorno. I nati sotto questo segno sono testardi e tenaci. Sono riusciti a superare le problematiche di un anno così difficile perché prima pensano al dovere e poi al piacere. Quest’anno va molto bene, ma mettete da parte un po’ di risparmi per il futuro. Luglio mese di recupero.

Acquario. E’ il segno anticonvenzionale per eccellenza. In un anno come questo vorrà recuperare il tempo perduto e andrà alla ricerca della libertà. Avrà bisogno di trovare i soldi per realizzare i suoi progetti e farà cose fuori dalle regole, ma sempre di grande successo. Il 2021 sarà molto positivo con trasformazioni nette, anche di casa.

Pesci. Attenzione ai colpi di coda di Venere contraria da dicembre 2020. Dovete ritrovare gli affetti sinceri e le amicizie, non solo l’amore. Buone risorse in primavera. Ricordate che nella vita talvolta è fondamentale voltare pagina. Sarà un anno tranquillo.

