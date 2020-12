Paolo Fox ci riprova. Ecco l'oroscopo 2021, l'astrologo atteso al varco

27 dicembre 2020 a

È atteso al varco l'astrologo Paolo Fox, dopo le previsioni del 2020 che si sono scontrate con quello che neanche le stelle avevano saputo prevedere, ovvero il disastro della pandemia di Covid-19, facendo infuriare molti dei numerosi fan. E così arriva l'oroscopo 2021 che sfida un anno che si preannuncia difficile. Insomma, sull'onda del vecchio ossimoro "non è vero ma ci credo" sono in tanti che queste previsioni 2021 su amore, lavoro e salute se le segneranno per vedere se l'astrologo ci ha azzeccato o meno. Ecco una sintesi segno per segno, come si legge su Libero, dell'oroscopo 2021 di Paolo Fox affidato a I fatti vostri.

CANCRO: in estate avranno l’appoggio incondizionata di Giove. Il consiglio è quello di allargare il loro giro di conoscenze. Devono rimettersi in gioco in amore.

LEONE: gli incontri saranno favoriti soprattutto a maggio. L’amore tornerà protagonista già a partire da aprile. Luglio sarà un mese interessante.

VERGINE: il prossimo anno gli incontri risulteranno essere molto interessanti. C’è chi riuscirà a fare il grande passo. Bene Plutone e Venere.

BILANCIA: Venere tornerà a proteggere i sentimenti nel 2021. Emozioni importanti attorno al mese di maggio.

SAGITTARIO: nel 2021 avranno possibilità di conoscere gente nuova e interessante. Attenzione a giugno, mese caotico. A luglio un lavoro verrà riconfermato.

CAPRICORNO: alcune coppie si lasceranno a settembre. Nel 2021 dovranno essere più saggi del previsto. Le storie saranno più importanti ad agosto.

ACQUARIO: i single desidereranno gli amori trasgressivi. Giornate conflittuali soprattutto nel mese di aprile.

PESCI: ci saranno dei weekend interessanti soprattutto a giugno. Periodo fertile grazie all’influenza di Giove.

