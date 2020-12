27 dicembre 2020 a

a

a

"Noi siamo in pigiama da 3 giorni! Voi come state?" C'è il lockdown di Natale e Laura Pausini si mette comoda. Pigiami con le renne e albero di Natale, la popstar passa le feste sul divano con le famiglia. E i fan apprezzano ricoprendola di cuoricini e like.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.