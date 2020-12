Duetti senza tempo con il soul di Chicago

24 dicembre 2020 a

Timeless Gifts Youth Program for the Performing Arts, è un'organizzazione giovanile del South Side di Chicago, USA, che ha nel cuore Milano. Il primo tour internazionale è stato intrapreso, infatti, nel 2019 in Italia grazie all'amicizia tra le due città, sancita tra il direttore esecutivo Joan Collaso, vocalist internazionale insignita di un Emmy Awards, e il co-presidente del Comitato Chicago-Milano Sister Cities, Francesca Parvizyar.

Le esibizioni hanno ricevuto molti riconoscimenti dalle Istituzioni, dalla stampa, dai funzionari del Governo e dall'incredibile pubblico milanese. Il tour ha avuto molto successo e Timeless Gifts, stava inoltre lavorando con Francesca Parvyzar per un tour a Natale 2020 in 5 città italiane e a Parigi. La pandemia ha purtroppo impedito la realizzazione del progetto, ma l’era digitale in cui viviamo consentirà che l’evento abbia luogo comunque online. Timeless Gifts, tramite Joan Collaso, intende, in questo difficile momento, far giungere il proprio incoraggiamento alle giovani generazioni e gli auguri per un sereno Natale a tutto il pubblico. Joan Collaso, suo marito, Larry Hanks e il suo piccolo ma straordinario staff di Timeless Gifts, hanno lavorato straordinariamente con i giovani artisti per realizzare il concerto di Natale 2020: «Siamo felici di poter presentare il nostro undicesimo concerto annuale, con docenti, studenti e il nostro amato Timeless Gifts Vocal Ensemble! Ci auguriamo che apprezzerete la nostra musica permeata di idee tradizionali e contemporanee». «È un onore per me – sottolinea Francesca Parvizyar – poter collaborare alla realizzazione di questo evento teso ad abbattere ogni tipo di distanza.

