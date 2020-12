Sallusti e la Groppelli nel presepe di Napoli

Francesco Fredella 21 dicembre 2020 a

a

a

Non c’è spazio solo per Maradona, Troisi o altri indimenticabili personaggi dello spettacolo e dello sport. Quest’anno nel presepe napoletano ci sono anche Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, e la sua compagna Patrizia Groppelli (opinionista di Barbara d’Urso, tra le più polemiche in studio). E’ una bella novità dei presepi napoletani che hanno omaggiato Sallusti e la Groppelli con due statuette. Tra loro c’è un rapporto bellissimo, scandito da sintonia e complicità. Chi li conosce bene ce lo testimonia. Ed è proprio Patrizia ad aver piazzato (a tradimento) piante e ortaggi di ogni tipo dietro la scrivania di Sallusti durante i collegamenti televisivi. Una trovata geniale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.