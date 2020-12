Elettra Lamborghini al GfVip. Ecco i botti di Capodanno

Giada Oricchio 20 dicembre 2020 a

Una Lamborghini al Grande Fratello Vip 5 ed è quella più famosa: Elettra Lamborghini, la regina del "twerking", terrà uno show nella casa di Cinecittà la notte di Capodanno.

Saltata la partecipazione nelle vesti di concorrente di Ginevra Lamborghini, a dare la notizia in esclusiva è stato un giornalista del settimanale "Chi" durante l'ultima puntata del format web "Casa Chi": "La trattativa per Capodanno ha come protagonista Elettra Lamborghini e non Arisa come richiesto da Malgioglio. Elettra dovrebbe fare anche una specie di show nella casa. Quando avevo sentito che entrava Ginevra sapendo della trattativa e che tra le due sorelle c'è una frattura definitiva e insanabile, mi sono chiesto come fosse possibile e infatti non accadrà. Saranno i botti di Capodanno ma con Elettra che farà festa con gli inquilini della casa. Mi ha anche detto che se la trattativa si chiudesse, lei sarebbe felicissima di portare panettoni e pandori ai vip della casa".

