Elettra Lamborghini è la Dea del ritmo: da icona sexy a star del fumetto

Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo, il primo libro ufficiale di Elettra Lamborghini edito dalla casa editrice BeccoGiallo non certo un libro qualunque: Elettra è infatti la protagonista di un fumetto per ragazzi, una graphic novel divertente e autoironica che proietterà la cantante in un universo parallelo ricco di sorprese e di ostacoli da superare.

Del resto, non poteva andare diversamente: l’attitudine e il carattere di Elettra - irriverente ma anche incredibilmente chic, simpatica e sempre spontanea - ne fanno il volto perfetto per un fumetto. Non a caso l’idea di BeccoGiallo è stata accolta a braccia aperte da Elettra, entusiasta fin da subito di tuffarsi nel favoloso e stralunato mondo delle avventure illustrate.

"Quando BeccoGiallo mi ha proposto di diventare la protagonista di un fumetto - racconta Elettra Lamborghini - ho accettato immediatamente! Fin da subito mi ha colpito l'idea di poter diventare un’eroina, magari con dei superpoteri, una sorta di Wonder Elettra in versione moderna”.

La strada verso il successo, però, sarà tutt’altro che semplice. L’incipit del racconto, infatti, vede Elettra in seria difficoltà: la sfortuna la perseguita e le capitano in continuazione degli incidenti incredibili, come se qualcuno, dall’alto, le mettesse i bastoni tra le ruote. Per liberarsi da questa oscura maledizione, Elettra si vedrà così costretta ad affrontare le ballerine di twerkin' devote alla Dea del Ritmo. Ce la farà la nostra eroina a diventare la nuova Grande Sacerdotessa del Ritmo?

La graphic novel è stata presentata oggi a Lucca, domenica 1° novembre, all’interno dell’edizione 2020 di Lucca Comics quest’anno rinominata Lucca Changes e ripensata per via delle norme anti-Covid.

