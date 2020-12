Dopo lo spot un programma tv per Clerici e Podini

Gianfranco Ferroni 18 dicembre 2020 a

Classe 1939, il cavaliere del lavoro Patrizio Podini ha scelto di fare di persona gli auguri a tutti gli italiani, con uno spot dedicato, al fianco di Antonella Clerici. Fino al 26 dicembre la pubblicità fa vedere Antonella nel suo regno, la cucina di «Casa Md», e il cavaliere intento a confezionare pacchi natalizi in un ambiente famigliare, caldo, accogliente e addobbato di luci. Sprizza energia da tutti i pori, Podini, tanto che ha appena inaugurato a Velletri il supermercato numero 40 nel Lazio.

Ma Podini ha attirato anche l’attenzione di chi produce trasmissioni televisive, tanto da pensare a un suo futuro nel piccolo schermo, come conduttore. Tra l’altro lo spot dell’agenzia Sunny di Milano è stato elogiato per aver sottolineato il valore del distanziamento, visto che la Clerici è collegata con Podini tramite un televisore. Emozione, concretezza e un pizzico di ironia, come dimostrato dalla colonna sonora di questo divertente scambio di auguri, l’immancabile brano «Vengo anch’io», arrangiato per l’occasione in chiave natalizia da Paolo Jannacci.



