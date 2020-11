Jasmine Carrisi a The Voice Senior con Antonella Clerici: la svolta in tv insieme a papà Al Bano

Giada Oricchio 12 novembre 2020 a

Jasmine Carrisi farà "The Voice senior", il talent show che Antonella Clerici condurrà su RaiDue a fine novembre. Jasmine, che quest'estate ha debuttato nel mondo della musica con il brano rap "Ego", è decisa ad affermarsi nel mondo della musica e soprattutto sembra non temere il confronto con il celebre padre.

Ad incoraggiarla non c'è solo la madre Loredana Lecciso, anche papà Al Bano è d'accordo con la sua scelta professionale. È stato lui a volerla al suo fianco sulla sedia di giudice del programma canoro dedicato agli over 60. Cinque o sei puntate in prima serata al fianco di Loredana Bertè, Gigi D'Alessio e del rapper Clementino: per Jasmine sarà un battesimo di fuoco, ma anche l'occasione di dimostrare di essere brava come le sorelle Romina jr. e Cristel.

