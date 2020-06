La Rai le taglia, Isoardi e Clerici piangono

Francesco Fredella 26 giugno 2020 a

La Isoardi piange. E’ l’ultima puntata de La prova del cuoco, che spegne i fornelli. Non si sa ancora cosa accadrà nel futuro della Isoardi. Sembra che ci siano altri progetti, ma l’ipotesi più forte è che Elisa voglia prendersi un anno sabbatico. Uno stop vero. E al suo posto ci sarebbe la Clerici con la “Casa nel bosco”. Condizionale d’obbligo. Perché dalle ultime notizie pare che il format ideato dalla Clerici sia totalmente cambiato rispetto al progetto iniziale: dal nome alla location. Dovrebbe svolgersi negli studi di via Mecenate a Milano. Ma nelle ultime ore è spuntata un’altra novità: il programma potrebbe saltare per questioni di budget. Una vera tegola caduta all’improvviso. Soltanto un colpo di scena potrebbe portare tutto alla normalità ripristinando nel palinsesto di Rai1 il format di Antonella Clerici.

In queste ore in viale Mazzini si sta lavorando sodo per trovare una soluzione. Bocche cucite. Nessuno parla. Mancano pochi giorni alla presentazione dei nuovi palinsesti e sembra che ci siano poche sfumature. Gli occhi di tutti sono puntati sulle decisione dei piani alti di viale Mazzini. Tutti col fiato sospeso.