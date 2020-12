Uomini e Donne, Gemma Galgani in estasi: fino a dove si è spinta con Maurizio Guerci

Giada Oricchio 18 dicembre 2020 a

A “UominieDonne”, in onda oggi venerdì 18 dicembre, si è scritta la storia del trash: Gemma Galgani in estasi per aver fatto l’amore con Maurizio dopo 4 anni di astinenza.

Come la goccia d’acqua che scava la roccia, come il martello che picchia sul chiodo c’è solo la perseveranza di Gemma Galgani nel trovare l’Amore, quello con la A maiuscola. Dopo anni di delusioni e piazzate con Tina Cipollari, sulla passerella di “UominieDonne” ha fatto capolino Maurizio, ultra50enne non slanciato né abbronzato, ma curato e piacente. Per Gemma, dotata della maturità emotiva di una 14enne, è stato una saetta di Zeus scagliata in pieno cuore piuttosto che una freccia di quel sempliciotto di Cupido. E come sua uso e costume, la dama torinese ha resistito alle intemperie ormonali delle rivali più giovani, all’interesse zoppicante dell’uomo, alle critiche spietate degli opinionisti e a quelle zodiacali di Tinì, la commentatrice “ruba cachet” (cit. Tommaso Zorzi). È andata avanti, ha dribblato tutti ed è andata in gol nemmeno fosse Maradona nella leggendaria partita Argentina-Inghilterra del 1986. E così “UominieDonne” di venerdì 18 dicembre diventa "LA puntata" e spazza via il terribile 4 settembre di 4 anni fa ovvero l’addio azzardato al “gabbiano” Giorgio Manetti.

Gemma percorre la lunga passerella sulle ali di Mercurio, ondeggia, beccheggia, ancheggia panterona nel suo abito di velluto blu notte con scollo a barca. Dalla frangetta bionda spuntano due fari, due occhi simili ai led di Natale, ma è la posizione della bocca a tradire l’entusiasmo friccicarello: sempre aperta su un sorriso da Blanx. “E’ stata una serata bellissima, abbiamo trascorso la nottata insieme” si schernisce Gemma fregandosi le mani al pensiero che di lì a poco si vendicherà degli scettici Tina e Gianni. Le chiedono dove abbia dormito e lei si fa gioco degli opinionisti: “Oh, ma che domande sono! Dove ho dormito secondo voi? Nella vasca? Nella cuccia del cane?”.

Maria De Filippi la spalleggia: “Si è fatta mandare tutto da Torino, anche la biancheria intima più particolare” e si affaccia prepotente l’immagine del fisico svuotato di Gemma appena velato di pizzi e merletti. Facciamo di tutto per scacciare lo “screen” in preda al decoro e alla privacy, ma arriva la zaccagnata: “Mi sono fatta spedire le cose più ricercate, la notte non ho indossato niente, ero nuda” dice con voce meringata la torinese, subito spenta da Tina: “Ah, l’impatto per lui è stato come quello di un tir”.

L’interrogatorio dello studio si fa stringente, tutti vogliono sapere se finalmente, dopo 4 anni di colpi a salve, ha copulato e la Galgani, che non vedeva l’ora di gridare al mondo la sua libertà, urla un orgasmico: “Sì! Lo abbiamo fatto!”. Le mani stringono la sedia rossa, le gambe restano accavallate signorilmente da un solo lato, il volto sprizza eros, eppure non c’è niente di sublime in questo andare con il lumicino sotto le lenzuola. Gemma non vuole perdere tempo: “Non mi interessa quello che dice Tina, voglio vedere Maurizio, già mi manca. La follia di farmi mandare una valigia? No, c’è solo la saggia follia di amare, voglio continuare a credere nell’amore, per me la serata è stata stupenda, una serata da apoteosi”. APOTEOSI. Anche perché la dama torinese, partita con un falsissimo “serata molto bella, poi c’è stato un momento che non si può dire”, ci tiene a sottolineare con voce carezzevole e aria bucolica che ha fatto doppietta: sera e mattina. La 71enne si sente fidanzata, Maurizio un po’ meno. Si capisce quando entra stretto nella giacca a quadroni scozzesi sull’immancabile maglioncino a collo alto, barba incolta di chi ha fatto le ore piccole (ops!) e finti occhiali da vista tartarugati. Siamo incerti se “fashion or trashion” (cit. Ilary Blasi). L’uomo ha le scocchette rosa e lo sguardo soddisfatto di chi è consapevole di non aver commesso l’errore dei predecessori (tutti caduti in fallo e in disgrazia per non aver consumato, nda): “Confermo tutto, io c’ero! Se ci sarà una seconda volta? Ma già c’è stata! Già c’è stata! Al mattino”. Una mitraglietta senza pudore. E visto che lui parla con tanta delicatezza, viene da chiedersi con quale faccia di bronzo, Gemma chieda a Tina: “Un po’ di poesia, un po’ di sentimentalismo”.

Maurizio sa di aver superato la prova del fuoco e di aver “fregato” gli opinionisti: “Questo alla faccia di chi non credeva in noi. Mi piace Gemma, altrimenti non la frequenterei” e la Galgani si tocca vezzosa la spalla con il viso. Maria De Filippi prova a levare gas a questa mongolfiera, ma la dama: “E’ stata l’apoteosi, era molto presente… abbiamo spento un po’ di luci…uhm…ehehh… non mi pongo domande anche se dovrei, sto bene così per il momento e sono particolarmente felice”. Tuttavia sul viso ben riallineato dal chirurgo, appare un’ombra, quella di Anna Tedesco. L’ex partecipante ha dichiarato in un’intervista che frequenterebbe Maurizio: Gemma non ha apprezzato, il cavaliere sì: “Secondo me non c’è niente di male e non è una cosa contro Gemma”. La prima nuvola è seguita subito da un’altra. La De Filippi domanda all’uomo se vuole conoscere altre donne e quello: “Sì, sì, certo, se chiamano possono venire. Gemma sarà sempre più avanti di me, l’importante è che io sia sincero e trasparente e che lei sappia che ci stiamo conoscendo, siamo ancora in una fase iniziale, siamo grandi e nel passo della conoscenza c’è anche fare sesso”. Niente esclusiva.

