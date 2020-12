Filippo Nardi, bis sessista al GfVip. La frase choc a Dayane e Sonia

Giada Oricchio 16 dicembre 2020 a

Nuova bufera su Filippo Nardi, il neo concorrente del GFVip 5, concede un incredibile bis sessista: “Si potrebbe giocare a chi vuol essere fecondata”.

Filippo Nardi sta facendo di tutto per essere squalificato dal GFVip. Dopo aver importunato Rosalinda sulle abitudini sessuali con il fidanzato e la mancanza di paragoni (“non ne hai visti altri? E allora ti facciamo vedere i nostri così sai come sei messa”) e dopo aver proposto di fare il “teabagging” (mettere lo scroto sulla faccia in segno di dileggio e disprezzo, nda) su Maria Teresa Ruta mentre dormiva - nessuno dei concorrenti presenti alla volgarità si è dissociato pubblicamente - questa mattina in giardino, Filippo Nardi ha continuato con le molestie verso le concorrenti per un bis vergognoso. Rivolto a Dayane Mello e Sonia Lorenzini, ha detto: “Una di voi… la tiriamo a sorte, chi viene fecondata, rimane incinta e dobbiamo capire chi è il padre, dai è un reality, è il primo al mondo, sai quanti followers, ahahah. Questa settimana su “Chi vuoi essere fecondata… abbiamo Sonia Lorenzini…”, poi partorisci qui in diretta”.

Dayane gli ha detto di tacere, ma Nardi ha perseverato all’arrivo di Tommaso: “Il mio nuovo format ‘chi vuol essere fecondata?’, lo facciamo qua dentro, sai nel barattolo della pummarola, tutti noi uomini, incluso te e Malgioglio, doniamo dei geni, fecondiamo una di loro, partorisce in diretta e poi dobbiamo indovinare chi è il padre… ahhahah se ne vanno…”. Sonia si è ribellata: “Basta Filippo!” e Dayane: “Vado a farmi il caffè questo spara solo ca**ate”. Una sparata che ha alimentato l'indignazione degli utenti di Twitter già furiosi con il "viscido" gieffino per la violenza verbale verso Maria Teresa Ruta.

