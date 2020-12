La Pupa e il chirurgo. Altro ritocchino per Francesca Cipriani: ma non fatemi la ramanzina...

Francesco Fredella 16 dicembre 2020 a

Per Natale si regala un ritocchino. “Ma non fatemi la ramanzina”, dice Francesca Cipriani. “Sono ancora in clinica, volevo qualche piccolo ritocco e l’ho fatto. Senza alcun pregiudizio”: la conduttrice de La Pupa e il secchione torna sotto ai ferri per piccoli interventi. “Se ti guardi allo specchio e vedi qualcosa che non va perché non regalarsi un ritocco?”, continua al telefono la showgirl che non ha mai fatto mistero della chirurgia estetica.

Ora, però, la Cipriani dice di voler mettere su famiglia. “Mi piacerebbe avere dei figli e un compagno. Ovviamente prima devo fidanzarmi. Nessuno mi vuole. Resterò zitella a vita?”, conclude la Cipry. Dal prossimo anno la rivedrete alla conduzione de La pupa.

