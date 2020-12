Leone mostra l'ecografia social. Sui Ferragnez pioggia di like

Francesco Fredella 17 dicembre 2020 a

Ecografia social per i Ferragnez, che tra poco diventeranno di nuovo genitori. Chiara entra nella venticinquesima settimana di gravidanza e non rinuncia a mostrare ai suoi follower l’ecografia. Leone prende in mano la foto della sorellina nel pancione di sua madre ed è subito pioggia di like.



Sembra una filosofia di vita ormai assodata quella di Fedez e Chiara Ferragni, che anche ai tempi della gravidanza di Leone avevano condiviso praticamente ogni momento con i propri follower. Che fanno volare alle stelle il profilo di Chiara con una pioggia di like e commenti. Con un tenerissimo “Ciao baby” la Ferragni saluta la sorellina di Leone. Adesso entra nel sesto mese. Manca pochissimo al parto, che probabilmente avverrà in Italia.

