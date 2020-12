Grande Fratello Vip, frase choc di Filippo Nardi: umilia Maria Teresa Ruta e scandalizza l'Italia

Giada Oricchio 16 dicembre 2020 a

Filippo Nardi, neo concorrente del Grande Fratello Vip 5, umilia Maria Teresa Ruta mentre dorme: “Quanto mi pagate se teabaggo la Ruta?”. La rivolta social per l’orrenda esternazione sulla pratica sessuale usata verso terzi in segno di disprezzo esplode subito Twitter chiede la squalifica del concorrente e manda in tendenza l’hashtag #fuorinardi.

Ritornare al GFVip non porta bene. Ne sanno qualcosa Stefano Bettarini, espulso nel giro di 48 ore, Cristiano Malgioglio subito in nomination (e con buone possibilità di essere eliminato) e Filippo Nardi. Il conte - diventato famoso, 15 anni fa, per una violenta sfuriata sulle sigarette al Grande Fratello - mal sopporta l’esuberante protagonismo di Maria Teresa Ruta e non perde occasione per esprimere la sua repulsione con commenti sessisti e degradanti. Una prima volta, l’ha definita “borderline… a volte sembra soffrire di psicosi”, poi ha detto che gli viene da vomitare alla sola vista e ha affermato: “Se fosse l’ultima donna sulla faccia della Terra ci farei una sveltina, solo la punta, ahahah” e ancora: “La veranda sembra la piazzetta di Amsterdam, quelle due sono in sconto, quella ha più esperienza”.

Nardi e Samantha De Grenet hanno osservato che la Ruta “più che simpatia, fa pena”, ma ieri sera si è consumata un’imperdonabile violenza ai danni della conduttrice. Quasi tutti i vip erano riuniti in camera arancione, Maria Teresa si è addormentata tra le braccia di Pierpaolo Pretelli e Filippo Nardi ha detto: “Teabagging, teabaggin, yeah… quanto mi pagate se teabaggo la Ruta?”, Stefania Orlando lo ha guardato esterrefatta, ma non lo ha redarguito a dovere, mentre Sonia Lorenzini ha ridacchiato e fatto il segno del silenzio. Ma cos'è il “teabagging”? Una pratica sessuale in cui l’uomo inserisce il proprio scroto nella bocca del partner per dare e riceverne piacere, ma quando viene strusciato sulla faccia o la testa di un’altra persone lo scopo è chiaramente dileggiativo e violento. Nardi ha continuato a sbeffeggiare in maniera volgare e orripilante Maria Teresa che dormiva a bocca aperta: “Si può disegnare qualcosa sulla fronte… sei una falsaaa… capito? nooo… io andrei sul teabag però bisogna farlo in due o tre, almeno, ahahah (come a voler intendere che avrebbe goduto, nda)”.

Andrea Zelletta, invece di rimetterlo al suo posto, pensa al gioco: “Ci eliminano, ma sei scemo?” e Nardi: “No sulla fronte… basta appoggiarsi sulla fronte”. Giulia Salemi e Sonia Lorenzini si sono messe a ridere, gli altri sembravano imbarazzati, ma hanno taciuto. Il video sta circolando sui social e ha indignato gli utenti che hanno coniato l’hashtag #fuorinardi pretendendo la squalifica del concorrente: “Inguardabili e agghiacciante”, “Questo è ben più grave di una bestemmia”, “Se non prendete provvedimenti, smetto di guarda il GF”, “D’accordo con la squalifica, ma se non hanno squalificato Oppini per quelle frasi orrende, non credo lo facciano adesso”, “Solo pensare di fare una cosa simile e da squalifica e comunque parla di una violenza su una donna che dorme”, “Disgustata, se il GF non interviene perde il briciolo di credibilità rinmasta”, "Che squallore, cosa aspettano a cacciarlo?".

Il comportamento di Nardi è ingiustificabile e ignobile: siamo molto lontani dallo humour inglese, siamo di nuovo all’uso di un linguaggio violento e offensivo verso una donna, siamo all’utilizzo di parole umilianti che Guenda, la figlia della Ruta, aveva condannato quando si era trattato della battutaccia di Mario Balotelli su Dayane Mello: “La violenza sulle donne si ferma anche cambiando il lessico”. Alfonso Signorini si disse completamente d’accordo, dunque l’espulsione di Filippo Nardi, venerdì 18 dicembre nel corso della nuova diretta del reality show, appare inevitabile e doverosa. Altrimenti, hai voglia di “mandare messaggi sbagliati a casa”.

