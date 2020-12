Isola dei famosi, trattative segrete per due vip

Francesco Fredella 15 dicembre 2020 a

Isola dei famosi, alle Canarie potrebbero arrivare anche due personaggi. Trattativa segreta?

E il toto-nomi continua. All’Isola dei famosi manca pochissimo, ormai. Ma i casting vanno avanti. Adesso, secondo i rumors, pare che la Produzione stia mettendo sotto la lente d’ingrandimento due possibili concorrenti: Patrizia Rossetti e Lucas Peracchi. Una è la regina delle televendita l’altro il fidanzato di Mercedesz Henger. Un ragazzone super muscoloso e tatuato che le donne sognano. Ma lui ne ama una: la Henger. Fatevene una ragione. Lucas, però,potrebbe essere uno dei concorrenti ideali per la prossima edizione de L’Isola dei famosi: ama la natura (si allena all’aperto), ha un fisico mozzafiato. La Rossetti, invece, ha partecipato a Pechino Express con Maria Teresa Ruta. E pare che alla Produzione piaccia particolarmente. Promozione in arrivo per lei? A quanto pare sì. Per adesso la trattativa sembrerebbe segreta: voci di corridoio. Ma ogni indiscrezione infiamma le spifferate che si rincorrono nelle ultime ore.

