Ilary Blasi aspettando l'Isola dei Famosi si allena con il web

Ilary Blasi è tornata. È più pungente e sbrigativa di prima e soprattutto ne ha per tutti: da Chiara Ferragni a Barbara D'Urso passando per Maria De Filippi. La moglie di Francesco Totti, salvo imprevisti, guiderà la nuova edizione dell'Isola dei Famosi a partire da fine febbraio e nel frattempo si tiene in allenamento con un format web tutto suo su Instagram: "Fashion or Trashion". Ilary punge i look delle dive nostrane con ironia e alla fine di ogni clip da 5 minuti gioca d'anticipo la carta dell'autoironia prendendo in giro i suoi stessi outfit. L'idea è simpatica perché la Blasi e la sua crew, in un ambiente anni '70, punzecchiano e lanciano frecciatine irriverenti, ma senza cattiveria e soprattutto "mettendoci la faccia, non dietro una tastiera" come ha detto la stessa conduttrice romana nella prima puntata dove ha preso di mira Chiara Ferragni e i vip del GFVIP "iniziato come un programma TV e diventato una maratona".

Nel secondo appuntamento sono piovute critiche per Michelle Hunziker addobbata come un "Ferrero Rocher" o simile a "una zebra a pois" e Alessia Marcuzzi "la Peter Pan d'esportazione", bocciata per la "stivalata in prima serata", il "doppio animalier" e "il trucco invisibile". Alla terza puntata, Ilary Blasi ha alzato il tiro con una shade spettacolare: "Abbiamo uno share altissimo, picchi di un milione...dalla prossima star non possiamo salvarci...lei invade le nostre TV tutti i giorni: Barbara Carmelita D'Urso...ragazzi, vi voglio senza filtri perché ne abbiamo già tanti in queste foto...". E il gruppo di criticoni l'ha accontentata: "Qui sembra essersi messa due piumini per la polvere, in questa foto invece ha una posa naturalissima...forse le gambe un po' troppo... Con questo vestito scozzese le manca la cornamusa...". Poi sotto la lente di ingrandimento è finita Maria De Filippi, il "Re Mida da 40% di share". Una volta è stata paragonata a Mercoledì della Famiglia Addams e una volta di tutto il suo look si salvava solo Maurizio Costanzo. D'altra parte "Fashion or Trashion" non risparmia nessuno. Avanti un altro.

