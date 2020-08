Facciamo festa. Il post esplosivo di Ilary Blasi scatena il putiferio

18 agosto 2020 a

Ilary Blasi scatena il putiferio sul web. Lei posta una foto notturna a bordo piscina con la didascalia "Facciamo festa". Ilary è esplosiva e la sua mise bianca lascia senza fiato. Ma non tutti la prendono bene. Anzi.

A Ilary contestano il contenuto del messaggio. E c'è chi le scrive: "Ma vi siete resi conto che hanno chiuso le discoteche adesso? Per me è stato inutile come mettere il preservativo dopo che hai finito di fare l'amore, che senso ha? E questa dice facciamo festa..."