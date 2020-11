Corona provoca i Ferragnez: Chiara, Fedez e il sesso... Accuse choc sui figli

Giada Oricchio 28 novembre 2020 a

Fabrizio Corona a valanga contro Chiara Ferragni e Fedez: “Due ebeti, lui la chia**rà ogni due mesi”. L’ex agente di fotografi ha rilasciato un’intervista fiume a www.mowmag.com e ne ha avuto per tutti: da Simona Ventura al Parlamento “pieno di gay”, da Stefano De Martino a Belen Rodriguez.

Al suo occhio cinico e disincantato e alla sua lingua biforcuta non sono sfuggiti neppure i “Ferragnez”. Secondo Fabrizio Corona, Fedez e la Ferragni sono influenti “anche se sono due ebeti, ma sanno usare i mezzi di comunicazione, come Trump, pure se ha vinto Biden. (…). Se fossi stato un agente di fotografi come lo ero prima avrei sicuramente portato a casa qualche foto compromettente di Fedez. Fedez la chia**rà una volta ogni due mesi, a lei di fare l’amore non frega niente. Quello che fanno è tutto studiato a tavolino, secondo me sono andati veramente in quelle cliniche dove scegli il sesso della seconda figlia, nascerà sicuramente bionda con gli occhi azzurri. Per loro i figli sono un progetto editoriale, così possono coprire tutti i target”. Nessuna replica dalla coppia da oltre 30 milioni di follower, ma un silenzio disinteressato alle provocazioni di Corona.

