Anna Valle disperata per il suo fake: post falsi e mi fa litigare coi colleghi, non riesco a fermarlo

11 dicembre 2020 a

a

a

Anna Valle non è sui social eppure "50 mila persone credono di seguire me su Instagram e non sono io. Chi ha aperto quel profilo scrive e risponde come se fossi io. Ora si è inventato che soffro di sindrome del colon irritabile. Gli amici mi hanno chiamata, anche per consigliarmi un gastroenterologo", commenta l'attrice in un'intervista al Corriere. "Non mi sembra neanche bello, visti i problemi che viviamo legati alle malattie".

Un account fake che "esiste da almeno quattro anni. Colleghi si sono lamentati con me perché non ho postato lavori fatti insieme. Una volta, il mio fake ha criticato un vestito indossato da Barbara d'Urso in tv. Io stavo tornando a casa dal set della Compagnia del cigno e ricevo una telefonata dall'ufficio stampa di Vivienne Westwood perché l'addetta stampa di Barbara chiedeva se fossi impazzita", racconta Anna Valle che non riesce a far chiudere il profilo non autorizzato.

Foto prese da altri profili, frasi inventate, immagini non sue. "Di solito, non sono post fatti con malvagità, ma la sensazione è di sentirmi pedinata. So che il fake ha chiesto a una collega un video di auguri per il compleanno della cugina. La collega non poteva e il fake insisteva. Al che, la collega mi ha chiamata... La denuncia alla Polizia Postale non ha dato risultati e seguono la cosa anche i carabinieri, ma niente". La Valle afferma di aver fatto una segnalazione a Instagram: "Tra le opzioni c'era 'si finge qualcun altro' e ho scritto che si finge Anna Valle. Ma, siccome io su Instagram non ci sono, per Instagram io in quanto io non esisto. Allora, ho rifatto la segnalazione spuntando l'opzione 'si finge una persona che conosco'. Ma niente, il nulla".

Ma chi cura questi profili tarocchi? "Abbiamo anche scoperto che la stessa persona cura otto diversi profili, fra cui uno di Loretta Goggi". Forse, si tratta di "una persona molto sola", dice la Valle.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.