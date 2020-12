Jasmine Carrisi si commuove a The Voice Senior: "Vorrei una nonna come te"

Giada Oricchio 11 dicembre 2020 a

a

a

Nella terza audizione al buio di "The Voice Senior", il talent musicale di RaiUno condotto da Antonella Clerici, in onda venerdì 11 dicembre, Jasmine Carrisi (pettinatura a cipolla che non le dona, nda) convince il padre Al Bano a girarsi per la prima concorrente: Emilia da Bologna, ciuffo blu, short di pelle nera e voce graffiante alla Gianna Nannini. Jasmine le domanda quanti anni abbia e come mai non abbia cantato finora, Emilia rivela: "Ho 70 anni, prima dovevo essere una brava figlia, poi una brava moglie e mamma, però oggi il mio primo fan è il nipote adolescente. È lui che mi ha soprannominata nonna rock". E Jasmine con grande dolcezza: "Anch'io voglio una nonna come te". Alla fine però la scelta di Emilia cade sul Team di Loredana Bertè.

Jasmine Carrisi, debutto importante. La svolta in tv con papà Al Bano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.