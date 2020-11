A The Voice Senior Jasmine Carrisi. E papà Al Bano confessa: "Sono rimasto senza parole"

Francesco Fredella 28 novembre 2020 a

The Voice Senior, prima serata. Appuntamento molto atteso. Tra i coach - oltre a Clementino, D’Alessio e Bertè - ci sono anche Al Bano e Jasmine, la figlia nata dall’amore con Loredana Lecciso. E’ la serata del debutto in tv per Jasmine, dopo il singolo Ego di qualche mese fa. In studio dalla Clerici mostra carattere, determinazione ironia, bellezza: la piccola Carrisi ha stile da vendere. Ed il pubblico apprezza tantissimo i suoi modi di fare davanti alle telecamere di Rai1. Poi non sfugge quel rapporto d’amore con papà Al Bano, che la guarda con occhi innamorati.

Carrisi rivela di aver scoperto il talento di sua figlia per caso. “Quando ho festeggiato 70 anni lei ha cantato, persino in inglese. E io non sapevo che avesse una voce così bella. Sono rimasto senza parole”, racconta Carrisi. Ora Jasmine, che si è iscritta all’università di Milano, inizia un periodo d’oro in tv. Ma chi la conosce bene rivela: “Non lascerà la musica”. Infatti sembra che si sia messa già al lavoro per un nuovo album insieme ad un rapper molto famoso.

