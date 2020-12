Jasmine Carrisi conquista tutti: non mi faccio influenzare da papà

Francesco Fredella 02 dicembre 2020 a

Jasmine Carrisi si fa spazio nel mondo della tv. E conquista tutti. Il suo rapporto con papà Al Bano piace a tutti: sguardi, battute, complicità. A “The Voice senior”,il programma di rai1 condotto da Antonella Clerici, abbiamo ammirato tutto questo e molto di più. Ora la Carrisi - nata dalla storia d’amore con Loredana Lecciso - si racconta a Storie italiane parlando senza segreti. “Mi aspettavo più conflitto…nelle scelte andiamo molto d’accordo. Abbiamo gli stessi gusti”, dice la piccola Carrisi. Bella come il sole, intelligentissima e moto determinata: Jasmine sta riscuotendo tantissimo successo nel mondo televisivo grazie a The voice. Sicuramente grazie al nuovo programma della Clerici ha avuto la possibilità di farsi conoscere. “Sono d’accordo, faccio molto di testa mia…Seguo i suoi consigli, ma non mi faccio influenzare da lui”, racconta ad Eleonora Daniele.

La nuova avventura televisiva di Jasmine Carrisi è sotto gli occhi di tutti. “All’inizio è stata dura vedermi in mezzo a persone già affermate, personaggi importanti, mi ha messo un’attimo in difficoltà - dice in collegamento con Storie italiane. Però è un’esperienza bellissima, molto emozionante e poi sono contentissima di dare l’opinione dei giovani, che spesso non viene presa in considerazione”, continua nell’intervista a Storie italiane.

Al Bano, venerdì scorso sempre in collegamento con la Daniele, aveva ribadito: “Mia figlia è stata chiamata e voluta dalla Produzione di The voice”. Notizia verissima, che abbiamo anche verificato. Infatti, Jasmine - dopo il singolo Ego - è stata notata per le sue doti canore. E nell’intervista di oggi con la Daniele ha raccontato: “Onestamente mi fa più arrabbiare che dicano che non ho le capacità per giudicare i concorrenti. In realtà ci tengo a specificare che io non giudico la performance, ma do un punto di vista giovanile, che è una cosa bellissima. Rappresento un po’ la parte giovane, i miei coetanei”.

