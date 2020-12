Toto-Sanremo 2021: Fedez, Arisa, Bertè e Bugo tra i prescelti di Amadeus

07 dicembre 2020 a

Si avvicina il Festival di Sanremo e arrivano le prime indiscrezioni sui partecipanti all'edizione 2021, al momento programmata per il 2 marzo con Amadeus confermato alla direzione artistica e alla conduzione. Il 17 dicembre su Rai 1 verranno svelati i 20 partecipanti ufficiali, ma circola già un elenco dei prescelti per la categoria Big: da Fedez a Loredana Bertè, da Arisa a Max Gazzè fino a Bugo protagonista lo scorso anno della clamorosa lite sul palco con Morgan, non mancano i nomi illustri.

L'anticipazione è dei giornalisti raccolti da FqMagazine per il Fatto Quotidiano. Sarebbero ben 300 le canzoni sottoposte alla giuria per la sola categoria Big e Amadeus starebbe lavorando giorno e notte per definire la lista definitiva, che potrebbe essere più ampia di 20 nomi. Nell'anno della pandemia si sono bloccati molti progetti discografici legati ai concerti live vietati dai decreti e questo spiegherebbe il numero di proposte più alto rispetto agli standard.

Questo l'elenco non ufficiale dei 20 cantanti: Gaia, Fulminacci, Irama, Noemi, Ermal Meta, Bugo, Fedez, Leo Gassman, Di Martino Colapesce, Casale\Di Michele\Nava, Maneskin, Arisa, Francesca Michielin, Francesco Renga, Ghemon, Aiello, Annalisa, Malika Ayane, Max Gazzè e Loredana Bertè.

