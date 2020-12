GfVip, la contessa De Blanck azzanna Stefania Orlando. Poi la gaffe tremenda

Giada Oricchio 08 dicembre 2020 a

Bagarre al Grande Fratello Vip 5. Patrizia De Blanck si scaglia come una furia contro Stefania Orlando: “Falsa, bugiarda, ipocrita”. Poi commette una gaffe imperdonabile: “Ma che me ne fotte delle distanze di sicurezza!”. Signorini non gradisce la piazzata: “E’ pazza! Vuole condurre lei?!”. E interviene anche Alessia Marcuzzi.

Nel corso della venticinquesima puntata del GFVip 5, in onda lunedì 7 dicembre, è scontro al fulmicotone tra la contessa Patrizia De Blanck e Stefania Orlando. Dopo aver affrontato l’antipatia tra Stefania e Rosalinda, il conduttore Alfonso Signorini chiede un parere alla De Blanck, presente in studio, e la nobildonna parte in quarta contro Stefania: “Sei una falsona, stai zitta falsona!”. Si alza, inizia a urlare nemmeno fosse al mercato e inveisce senza freni: “Sei bugiarda e falsa, mi hai detto di non nominarti e poi lo hai fatto tu!”, la Orlando replica: “Non è vero, è una cosa di cui ti sei convinta tu, io non l’ho mai detto. Sei te che uscita dal Confessionale, mi hai detto: non ti ho nominato. Come a dire: non farlo nemmeno tu” e la contessa è impazzita di rabbia: “Aaahhh, cambi le carte in tavola! Al falsa, aggiungo anche bugiarda. Mi mandi il marito a dire ‘non farla piangere’ (fu il GFVip a fare quella sorpresa, la Orlando non c’entrava nulla, nda)”. Stefania incassa con un sorriso amaro, mentre la De Blanck continua a brontolare fino a scattare di nuovo in piedi, occupare la passerella e fare una sceneggiata invereconda: “Con chi ce l’ho? Con lei! Falsa, è una falsa, una bugiarda e un’ipocrita. Fa la santa... Fa pure la santa, fa la santa… mi ha detto non mi nominare e poi mi ha nominato lei… falsona!”.

Sembra anche che dica “pu**ana”, ma tra un urlaccio sguaiato e l'altro, non si sente bene (e comunque in studio nessuno la ferma, nda). Signorini è esterrefatto e contrariato dalla chiassata della De Blanck: “Questa è matta… si sieda… ma cosa fa?! Vuole condurre lei?! Si sieda, questa è pazza… cosa fa… teniamo le distanze sociali… per carità…”. La nobildonna torna a sedersi senza rinunciare alle ultime offese, ma al rientro dalla pubblicità, fa una sparata inammissibile. Alfonso Signorini la esorta a stare al suo posto e a non avvicinarsi e la nobildonna sbraita: “Quando ero in casa, eri tutto un amore e ora che mi hai qui, mi allontani? Ma che me ne fotte a me delle distanze di sicurezza!”. I social insorgono per “il pessimo messaggio in diretta nazionale sul Covid” che né il conduttore né gli ospiti stigmatizzano a dovere. Intanto gli utenti di Twitter si stringono intorno a Stefania Orlando maltrattata ingiustamente e spunta il tweet di Alessia Marcuzzi: “Stefania rimane sempre la mia Queen indiscussa”.

