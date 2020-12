Verissimo, la contessa Patrizia De Blanck scandalizza Silvia Toffanin: "Ho sempre avuto due amori insieme, uno sapeva e l'altro no"

Giada Oricchio 05 dicembre 2020 a

a

a

Patrizia De Blanck, la contessa del Grande Fratello Vip 5, scandalizza Silvia Toffanin con il suo passato birichino nella puntata di “Verissimo” andata in onda sabato 5 dicembre: “Due insieme…”. La contessa Patrizia De Blanck è stata un personaggio molto divisivo all’interno della casa del GFVip: molto amata all’inizio salvo poi perdere consensi in maniera veritiginosa fino alla sua eliminazione a furor di popolo. A “Verissimo”, un po’ a sorpresa, nessuna domanda sul reality show, ma una chiacchierata (molto complimentosa) con Silvia Toffanin.

La conduttrice le chiede della sua fama di “mangiatrice d’uomini” e la De Blanck: “Non me ne frega niente di questa definizione. Ho sempre preso la vita a morsi. Ho avuto una serie di amanti. Ero bellissima, intelligentissima, ricchissima, parlavo 5 lingue, ho fatto con gli uomini quello che loro fanno con le donne. Una specie di Casanova in gonnella e mi sono levata tutti gli sfizi”. La Toffanin indaga su quante volte sia stata innamorata e la De Blanck: “Solo due, uno era il padre di Giada. Tutte le volte che avevo un amante interpretavo un ruolo, l’amore deve essere giocoso e allora mi divertivo a interpretare dei ruoli. Io ho sempre avuto due amori insieme, uno sapeva e l’altro no”, la conduttrice sgrana gli occhi imbarazzata: “Contemporaneamente?!” e la nobildonna: “Sì, sì, sono stata amatissima per questo. Quando l’uomo ti trova delle scuse e ti dice ‘sai amore stasera non ci possiamo vedere…’, io rispondevo ‘vai e non ti preoccupare’, ma perché avevo l’altro! Loro mi amavano perché non ero una rompipa**e, perciò è andata bene così. Non è che uno era il fidanzato e l’altro l’amante, erano due amanti, andava bene così”. Silvia Toffanin ci scherza su: “Ti sei diverita da morire eh?” e la De Blanck: “Modestamente sì”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.