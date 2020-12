"Mettiti in fila", Mara Venier gela Maria Teresa Ruta. Cosa ha detto la concorrente del GfVip

Giada Oricchio 04 dicembre 2020 a

"Mettiti in fila". Mara Venier risponde simpaticamente a Maria Teresa Ruta che, nel corso dell'intervista con Cristiano Malgioglio, aveva rivelato quale programma vorrebbe fare.

Maria Teresa Ruta è un animale televisivo, conosce i ritmi, i tempi, i gusti del pubblico e al GFVIP 5 sta dando il massimo di sé stessa. Mercoledì pomeriggio, Cristiano Malgioglio l'ha fatta sedere nell'oblò della casa di Cinecittà e ha avviato la sua rubrica di interviste (oggi toccherà a Elisabetta Gregoraci, nda). Alla domanda su quale trasmissione vorrebbe condurre e a quale è più legata, la Ruta - come riporta il sito Davide Maggio.it - ha risposto: "Di preferiti ci sono delle annate. Chiaramente La Domenica Sportiva perché come avete visto ho conosciuto tutti i più grandi campioni, ho vinto cinque Telegatti, ero la donna dell’anno, era una cosa incredibile (…) Invece nell’altro periodo che era il mattino di Canale 5 mi è piaciuto tanto. Vorrei fare la Domenica di Mara Venier ma finché c’è Mara Venier...".

Poi si è messa a ridere, ma non sa che la boutade è stata raccolta da Mara Venier. La "signora della domenica" ha fatto lo screenshot dell'articolo, lo ha postato su Instagram e ha commentato con ironia: "Me sa' che c'è la fila... Ti adoro" e tante emoji sorridenti. La Venier aveva annunciato che avrebbe lasciato alla fine di questa edizione, ma visti gli ottimi ascolti è probabile che ci ripenserà. In caso contrario, ha ragione: tanti presentatori vorrebbero prendere il suo posto ed essere promossi a "Domenica In", tra questi Carlo Conti e Alberto Matano.

