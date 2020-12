Elisabetta Canalis, la foto dei capelli su Instagram sconvolge i fan: com'è diventata

Giada Oricchio 03 dicembre 2020 a

Cambio look "solare" per Elisabetta Canalis. L'ex velina storica di Striscia la Notizia, oggi imprenditrice a Los Angeles, ha pubblicato una fotografia sul suo profilo Instagram che ha lasciato di stucco gli oltre due milioni e mezzo di follower. Capelli ondulati biondo luminoso, molto diverso dal castano a cui ha abituato i fan. Quasi un oro giallo. Ma... sì perché c'è un ma in questa nuova immagine e a svelarlo è la stessa Canalis che ha postato una IS rivelando che si trattava niente meno che del più comune degli errori dei parrucchieri: una miscela imprecisa di tonalità! "Littlecrumb", come si fa chiamare sui social, ha confessato: "Se quella che a West Hollywood mi ha sbagliato il colore solo sapesse..." con emoji sorridente. La hair stylist avrà anche preso biondo per castano, ma il risultato è tutt'altro che disastroso.

