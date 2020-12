Addio vecchi concorsi, la Miss arriva direttamente a casa

Francesco Fredella 02 dicembre 2020 a

Bye bye vecchi concorsi di bellezza, arriva un nuovo format sulle Miss

Se una Miss bussasse alla vostra porta? Imbarazzo, felicità e chi più ne ha più ne metta. Adesso, però, spunta un’indiscrezione bomba legata ad un nuovo format che in televisione, molto presto, potrebbe mandare in pensione i tradizionali concorsi di bellezza. Per intenderci quelli di una volta con tanto di numero per il televoto e coccarda.

Acqua passata. Ma i nostalgici devono farsene una ragione e stare tranquilli, senza strapparsi i capelli: secondo le indiscrezioni che abbiamo raccolto, questo nuovo format sarebbe in cantiere da alcune settimane. Potrebbe portare Miss universo in un contesto totalmente diverso da quello della solita passerella.

Insomma, le Miss potrebbero bussare direttamente alla porta di casa, magari consegnando un pacco, la cena o altro. Stile corriere, strizzando l’occhio alla partecipazione attiva dei telespettatori. Sembrerebbe, in questa insolita veste, un game show. Il nuovo format (non sappiamo ancora su quale Rete potrebbe andare in onda), dai primi rumors dovrebbe prodotto dalla LDM: la società guidata da Daniele Di Lorenzo, ormai affermatissimo non solo in Italia.

