Gregoraci sempre più sola nella casa, tutte le donne contro. Ma forse non si ritira più

Giada Oricchio 02 dicembre 2020 a

a

a

Scacco matto alla regina Al GFVIP 5, Elisabetta Gregoraci piange perché si sente emarginata dalle altre donne. Poi scatta la lite furibonda con Dayane Mello e Rosalinda.

Elisabetta Gregoraci si sente messa all'angolo dopo il battibecco con Giulia Salemi alla quale nel corso della diretta di lunedì 30 novembre, ha dato della scroccona (almeno così ha lasciato intendere) che ha ringraziato l'ex consorte Flavio Briatore, ma non lei per una vacanza in Sardegna ("quando vado ospite di qualcuno ringrazio sia la moglie che il marito"). La Salemi ha replicato che aveva sempre pagato e ha aggiunto: "Anche io sento tante cose su di te, se dovessi dirle tutte...". Giulia ha trovato sponda in Rosalinda e Dayane che in precedenza aveva detto: "È famosa solo per aver sposato un miliardario". La Gregoraci, invece, ha incassato l'appoggio di Stefania Orlando che non ha apprezzato il "branco" verso Elibeautycase, come l'hanno soprannominata i social. La ex signora Briatore non ha brillato per solidarietà femminile, anzi spesso ha accusato le altre donne di avere mire espansionistiche su Briatore, ma adesso, anche per colpa del giochino da illusionista con Pierpaolo Pretelli (tutt'altro che povera vittima, in verità) è in difficoltà. E oggi, nella camera arancione, è partito un catfight tra la Gregoraci e Rosalinda Cannavò alias Adua Del Vesco: "Tu non ti sei degnata nemmeno di venirmi a chiedere come sto. Sei stata tutto il giorno a sparlare di me. Ti fai condizionare dalla tua amica Dayane, che è gelosa. Io ti sono stata sempre accanto quando hai avuto bisogno. Mi hai isolata, ti rimprovero questo". La modella brasiliana si è intromessa e la conduttrice calabrese ha azzannato: "Non fare la paladina. Tu che c'entri?! No, non è lei a esser stata vicina a me, sono io a esserle stata vicina. Poteva chiedermi come stavo, cosa avevo. Zitta Dayane, dici sempre un sacco di stron**te. Non riesci mai a dire le cose vere, prima dici una cosa, poi un'altra. Sei solo gelosa!" e la Mello ha urlato più forte: "Smettila di fare la buona samaritana, quella che ha ragione su tutto. Non sei perfetta! Gelosa di cosa? Invidiosa di che?! Ma chi sei?" e Elisabetta: "Ma chi sei tu! Ascolta cosa dice la tua amica Rosalinda". Gli starnazzamenti si sono sentiti in tutta la casa, Stefania Orlando ha pizzicato Rosalinda: "Beh però anche te che fai tutta sta sceneggiata", mente la Mello ha tirato una frecciatina non da poco: "Elisabetta è intoccabile, basta guardare il suo beauty: lei ha potuto portare un milione di cose e noi un ca**o”. Lunedì 7 dicembre, durante la ventiquattresima puntata del GFVIP, la Gregoraci e la Mello dovrebbero ufficializzare il loro ritiro. Ma siamo sicuri?

Granese: dubbi sulla storia tra Brosio e la fidanzata, ho un audio choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.