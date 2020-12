Grande Fratello Vip, chi esce e chi entra: sette nuovi ingressi nella Casa di Cinecittà

Giada Oricchio 01 dicembre 2020 a

Il Grande Fratello Vip 5 si prepara a salutare Elisabetta Gregoraci per accogliere un settebello di vip. Da lunedì 7 dicembre nella Casa di Cinecittà sono previsti nuovi ingressi: entreranno nuovi concorrenti per rinnovare le dinamiche e arrivare fino al 15 febbraio, data ultima per conoscere il vincitore del reality show condotto da Alfonso Signorini e che ormai ha fidelizzato il pubblico. Cecilia Capriotti, Samantha De Grenet e Filippi Nardi, già ex Isola dei Famosi, hanno confermato con una serie di like su Instagram la loro partecipazione (anticipata da Biccy.it). A loro si aggiungono nomi da fuochi d'artificio. Il settimanale Chi dà per certa la partecipazione di Mario Ermito, ex GF di Alessia Marcuzzi e ex Tale e Quale Show, Andrea Zenga, figlio dell'ex portiere Walter già visto a Temptation Island come Carlotta Dell'Isola, fidanzata dell'ultima edizione del docu-reality prodotto da Maria De Filippi e balzata agli onori del gossip per un carattere simpaticamente coatto e una vaga somiglianza con Ilary Blasi e Ginevra Lamborghini, sorella della celebre Elettra con la quale i rapporti sono così tesi da non aver presenziato al suo matrimonio. Tra i nomi in bilico il nuotatore Alex Di Giorgio, mentre la sorpresa Giacomo Urtis, portatore sano di trash, dentro la casa come ospite, dovrebbe diventare un concorrente a tutti gli effetti. Insomma sarà un GFVIP 5 bis.

