Cristiano Malgioglio show al GfVip. Cosa rivela ai concorrenti sul Covid

Cristiano Malgioglio torna nella casa del Grande Fratello Vip 5 ed è subito show tra pappagalli finti, battutine ai coinquilini e avvisi ai naviganti: “Non abbandonate. Fuori non si può festeggiare e se uscite la gente si dimentica subito di voi”.

Torna sul luogo del delitto, Cristiano Malgioglio. Dopo il travolgente successo del GFVip2, il paroliere di Mina, nella puntata del reality show di lunedì 30 novembre, varca ancora una volta la porta rossa. Non come guest star, ma come concorrente a tutti gli effetti anche se gli altri vip ancora non lo sanno. La presentazione è un susseguirsi di fuochi d’artificio che salgono da un outfit nero e rosso: “Dentro questo pelo da gatta, si nasconde una lupa… vedi questa DarDarughina? Me l’ha data Maurizio Gostanzo… salutiamo Gostanzo. Sono l’OMBR del pueblo. Nella valigia ho 55 paia di mutande”. Poi entra nel Cucurio: “Me ne vado! Cos’è sto posto? Non me ne frega un GaGGhio che sono al GF. Entreranno altri gay? Se sì l’anno prossimo lo chiamiamo la grande sorella o gay brothers” .

L’ingresso in casa con un trolley glitterato d’argento è iconica: “Dov’è il frigorifero? Ho fame, cosa c’è? Vorrei una banana.. senza banane non posso stare. Mi manca il potassio. Non c’è nessuno? Già mi viene l’anZia. E chi pulisce la casa?”. Tempo due minuti: rovescia una bottiglia d’acqua sul tappeto e mangia la prima banana. Dopo convenevoli e battute, finalmente fa il suo ingresso nella stanza super led dove ci sono i vip e parte il “delicato” peana di Malgioglio a favore del Grande Fratello: “Ragazzi dovete rimanere perché se uscite tutti si dimenticheranno di voi. Andrea, baffetto, sei un comodino, ma farò di te un armadio a 3 ante, Enock beato chi ti piglia. Maria Teresa sei bionda fuori, ma io bionda dentro. Pierpaolo sei il più bravo imitatore dopo Max Giusti e Nicola Savino”. Così parte tutta la discografia recente di Zia Malgy: un assaggio del Capodanno 2021 dalla casa di Cinecittà. Cristiano Malgioglio è personaggio incontenibile: “Giulia non dire sempre ‘amore’, gioca. Amore, anche io dico sempre amore. Dov’è Elisabetta? Ho saputo che Briatore vuole pagare il Grande Fratello per farla rimanere dentro. Dayane, te mi piaci moltissimo, fossi un regista di un film di 007 ti prenderei per un cameo, tu sai cos’è il cameo? No? Passi e saluti James Bond” e affonda Rosalinda/Adua: “La ragazza… scusa amore… ma ti cambi nome in continuazione!”.

A notte fonda, il meraviglioso Giacomo Urtis, che resterà ancora nel loft di Cinecittà dato il successo riscosso sui social, rivela: “Cristiano Ha due cerotti dietro le orecchie per tirare le rughe del collo” e Malgioglio: “Ma pensa te quella iena, ma quali cerotti! Questa pazza!”. Sui titoli di coda, Zia Malgy entra nella sua stanza privata ed è ancora show: “Cosa devo fare? Parlare con i pappagalli? Già sono pazzo di mio, ci manca solo che parlo con i pappagalli finti!”.

