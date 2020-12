Furia De Blanck, la contessa sbrocca in diretta al GfVip con Myriam Catania

Giada Oricchio 01 dicembre 2020 a

Parapiglia in studio al Grande Fratello Vip 5: la contessa Patrizia De Blanck sbraita contro Myriam Catania per colpa di Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci: "Non le ho dato della pu**ana!".

Nel corso della puntata andata in onda lunedì 30 novembre, Elisabetta Gregoraci ha insinuato che quest’estate in Sardegna Giulia Salemi scroccava alloggio e tavoli al locale dell’ex marito Flavio Briatore, l’ex fidanzata di Francesco Monte ha replicato che era una falsità e che non aveva secondi fini o mire affettive su Briatore. La contessa Patrizia De Blanck ha commentato con discreta ferocia: “Adesso parlo io. La trovo una cosa patetica Elisabetta lo dico anche a te: ho sentito Flavio, mi ha detto che Giulia ci provava, ma lui non era interessato e non se la filava per niente”. La Salemi avrebbe voluto piangere per il ritratto poco edificante che le stavano cucendo addosso, ma ha fatto buon viso a cattivo gioco e ha sorriso. Tuttavia la sparata della nobildonna non è sfuggita a Twitter che ha condannato la mancanza di tatto, rispetto ed educazione della De Blanck nei confronti della sventurata NON regina di Monte Carlo e di tutto lo studio che non aveva difeso la Salemi. Ma l’imprevisto era dietro l’angolo.

Al rientro dalla pubblicità, tra lo stupore dei telespettatori, la nobildonna ha sparato ad alzo zero: “Cretina! Ma che dici?! Mica le ho dato della pu**ana.. scema... stai zitta… stai zitta… ho solo detto che mandava messaggi a Briatore e lui non la voleva... questa è pazza… come si permette?!". La sfuriata/sclerata era diretta a Myriam Catania che aveva giustamente osservato quanto fossero state inopportune e volgari le parole della De Blanck. Signorini è rimasto basito, ma non ha approfondito il battibecco preferendo andare avanti con la trasmissione.

