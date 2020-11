Dua Lipa, megashow sul web che rivoluziona i concerti

Costanza Cerasi 29 novembre 2020 a

Da un abito bianco a un body di glitter, Dua Lipa si muove tra set surreali e sale da ballo, scortata dalla sua crew di ballerini, musicisti e acrobati, mentre regala quel che a suo dire è “la cosa più vicina ad una performance che si può offrire in questo momento.”

Ieri sera, si è tenuto il concerto live online di Dua Lipa allo Studio 2054. L'album protagonista è “Future Nostalgia”, che ha ricevuto sei nomination ai Grammy Awards 2021, tra cui “Record of the Year”, “Song of the Year”, e “Album of the year”. Ad accompagnarlo, anche alcune sue hit del passato, come “New Rules” e “One Kiss”.

Come se non bastasse, la lista degli special guest, che è stata aggiornata giorno per giorno creando un effetto sorpresa molto efficace, include Elton John, FKA Twigs, Kylie Minogue, Miley Cyrus, The Blessed Madonna, Angele, Bad Bunny, J Balvin, e Tainy. Chi più e chi meno, queste star sono state la ciliegina sulla torta di questa serata pop già elettrizzante.

Dua Lipa cambia costume, set, balla e canta senza stonare una nota e senza fermarsi un secondo. Se uno riuscisse ad illudersi di non stare a casa davanti ad uno schermo ma li, a Studio 2054 con lei, sarebbe una serata indimenticabile. Non essendo così, resta una serata divertente, diversa ed il primo passo verso una nuova normalità.

