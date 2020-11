Lacrime e litigi al Gfvip, Gregoraci e Oppini pronti a uscire. Zorzi furioso

Giada Oricchio 24 novembre 2020 a

Il Grande Fratello Vip 5 è stato prolungato fino all’8 febbraio. Una decisione che ha gettato nello sconforto i concorrenti: Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini vogliono lasciare, Tommaso Zorzi è indeciso e ha litigato con mezza casa, ma qualcuno pensa ancora che sia uno scherzo. Lunedì prossimo entrerà Cristiano Malgioglio e entro il 14 dicembre arriveranno 9 nuovi concorrenti.

Nella puntata di lunedì 23 novembre, Alfonso Signorini ha comunicato ai “vipponi” che il reality show sarebbe finito l’8 febbraio 2021 e non il 4 dicembre 2020 come previsto all’inizio. I concorrenti sono liberi di restare o andar via, ma dopo 70 giorni nella casa dalla porta rossa, gettare la spugna non fa piacere a nessuno. Nel corso della diretta, Tommaso Zorzi è quasi svenuto, Elisabetta Gregoraci ha pianto, Francesco Oppini ha detto che sarebbe andato via. Dayane Mello è dubbiosa perché non vuole stare lontana ancora dalla figlia di 5 anni, mentre Enock è convinto di aver dato tutto al programma e di aver terminato il percorso.

Stefania Orlando, pur con dubbi di natura pratica, è intenzionata a restare così come Rosalinda, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. I fari sono puntati su Elisabetta Gregoraci, che nel bene e nel male, è un personaggio importante per le dinamiche del GF: divisiva, fumantina e placcata di gossip anziché d’oro. Ieri notte e oggi, l’ex signora Briatore ha detto e ripetuto: “Non posso passare il Natale lontano da Nathan, sono 72 giorni che non lo vedo. Per chi ha figli è diverso. Ho deciso: basta. Immaginavo che si allungasse di due settimane, ma non compreso Natale e Capodanno, si tratta di mesi anche se poi non è detto che uno ci arrivi a febbraio, io sono anche in nomination. Mi dispiace perché interrompo quest’avventura con voi, mi dispiace perché credevo che mancasse poco alla fine, ma è impensabile per me non trascorrere il Natale con mio figlio (ora felicemente a Dubai sul quad, nda) e le persone che amo. La decisione è presa, ne riparleremo nei prossimi giorni, ma ho abbastanza deciso. E’ tutto il giorno che piango, adesso mi sfogo con una corsa, poi facciamo un gioco e non ci pensiamo”. Allo stesso tempo, la Gregoraci ha consigliato a Pierpaolo Pretelli di continuare perché per lui si tratta di un’occasione da non sprecare, un sacrificio di lavoro a favore del figlio piccolo: “Se esci che fai? Qui invece ti prolungano il contratto. Per te è una possibilità pazzesca, tanto avrai videomessaggi e telefonate, sarà come quando tu lavoravi a Roma e lui era a Miami. Devi pensare anche a Leo”.

Non solo Elisabetta Gregoraci. Nella notte c’è stato un furioso litigio tra Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Stefania Orlando. L’influencer soffre di crisi di abbandono e alla notizia che Oppini sta valutando di uscire, si è sentito tradito e ha reagito con cattiveria. La Orlando gli ha fatto notare: “Puoi restarci male, ma così sei egoista, se ha delle cose da fare, la fidanzata da riabbracciare… guarda che la notizia non l’hai avuta solo tu! Ci siamo anche noi!”, mentre Francesco Oppini si è messo a piangere e oggi ha ammesso: “Qua è una cosa assurda. Resterei solo per gli affetti che ho creato però come faccio a chiedere alla mia fidanzata di aspettare ancora?! Stiamo insieme da un anno, i meccanismi di fiducia non sono ancora automatici”.

Nel pomeriggio Zorzi, Orlando e Oppini si sono chiariti tornando amici come prima, ma lo stesso Tommaso, che in un primo momento aveva dato l’ok alla permanenza, ha rivelato di avere dei dubbi: “Però non lo so… Mia madre sarà triste a fare il Natale senza di me, mi dispiace, è la prima volta che sta senza di me”. Maria Teresa Ruta si è avvicinata e ha ripetuto che secondo lei è uno scherzo: “No, non può essere fino a febbraio. Magari è allungato di due settimane e ci stanno facendo uno scherzo gigantesco. Forse vogliono vedere chi vuole continuare e chi no, chi ci tiene”, ma Rosalinda: “Sarebbero sadici, Elisabetta è sotto un treno, sta male. Sarebbe uno scherzo crudele. Anzi, mi ricordo che quando è entrato Paolo girava questa cosa di febbraio”. Stefania Orlando, vero pilastro di questa edizione per sagacia e ironia, ha stemperato la tensione: “Eh sì, uno scherzo. Ragazzi, non è 8 febbraio, ma 8 aprile!” e poco prima in confessionale non aveva perso la sua grinta: “Io vado avanti come un treno, oddio come un treno… magari come un vaporetto”.

