Gregoraci e Salemi ai ferri corti per Briatore? Terremoto al GfVip

Bomba di gossip al Grande Fratello Vip 5: Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci ai ferri corti per Flavio Briatore?

Nella ventunesima puntata del GFVip, andata in onda lunedì 23 novembre, Alfonso Signorini accende la miccia di un gustoso pettegolezzo sui titoli di coda del programma. Tutto parte da Giulia Salemi che nomina Elisabetta Gregoraci: “Ma niente di personale” e il conduttore: “Sicura? A me risulta che prima di entrare in casa tra te e Elisabetta ci fosse una certa ruggine dovuta a una vacanza in Sardegna”. Il triangolo no, non lo avevamo considerato, e invece piomba quando meno ce lo aspettiamo. Elisabetta Gregoraci capisce subito a cosa si riferisce e ride sorniona: “Non era una vacanza, ci siamo viste in Sardegna, lei ci va spesso, ma tra noi non è mai successo niente, diciamo che chiacchierava più con Flavio che con me. Però sto zitta, faccio la signora e sto zitta”. La Salemi sembra cadere dal pero: “Cosa dici? Io ero lì invitata da Domi, lo conosci anche te. Eravamo in 7-8 persone, Flavio mi sta molto simpatico, ma non ci provavo e comunque voi già non stavate insieme. Alfonso, questo non lo accetto. Dai, tu sei snob, mi guardi dalla testa ai piedi da quando sono piccola!”.

L’ex signora Briatore prova a glissare, ma l’italopersiana: “Non dici niente, ma fai delle facce!” e Elisabetta: “Ti sei scambiata dei messaggi con Flavio e Francesco (Bettuzzi?), va bene…dai...Ma non l’ho detto io, io non ho mai detto niente. Tu eri sempre gentile con lui, con Francesco, volevi delle cose…una volta ero a casa e ho assistito a una telefonata con Flavio, mi fa strano che ora…”. Giulia è incredula: “Ma eri tu che non mi ca*avi di pezza, no ma ti prego, ti pare che ci provo con Flavio?! Me lo hanno presentato Domenico Zambelli e Raffaella Zardo. E’ solo amicizia, io non volevo niente, lui ha un miliardo di amiche, come te hai un miliardo di amici”. La Gregoraci però ribadisce il suo pensiero: “Eh ma venivi al Billionaire, salutavi affettuosamente lui e me non mi ca*avi di striscio”, “Stai dicendo una ca**ata, non è vero” ribatte la Salemi indispettita, ma la conduttrice calabrese insiste per chiudere la querelle: “Comunque non voglio parlarne, questa storia non l’hanno saputa da me. Non lo so chi gliel’ha detta. Devo sempre essere attaccata per un motivo o un altro e non voglio nemmeno parlarne di sta roba. Sono una donna separata e ognuno può fare quello che vuole. Non c’ho voglia di sentire le min**iate”. Ma l'episodio non è chiuso.

