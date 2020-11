Ballando non finisce: a chi dedica il podio la Mussolini. E Conticini mastica amaro

Francesco Fredella 23 novembre 2020 a

Cala il sipario. Finisce un’edizione difficilissima, ma da incorniciare per Milly Carlucci. Tra infortuni e operazioni chirurgiche (come nel caso di Raimondo Todaro), negli studi di Mily è successo veramente di tutto. Acqua passata: Ballando con le stelle è stata la prova di un vero successo. E lo sanno bene anche ai piani alti di viale Mazzini.

Il giorno dopo la finalissima si parla di ascolti, litigi social tra i concorrenti - è accaduto tra Paolo Conticini e Todaro - ma anche di quel podio che emoziona chi ha partecipato a “Ballando con le stelle”. A rompere il silenzio su Instagram è Alessandra Mussolini. “Questa coppa è anche tua, Maikel. Dico grazie anche a Samuel Peron che ha recuperato l’irrecuperabile portandomi sul podio”, dice l’ex deputata che è al settimo cielo. Per lei non è stato facile arrivare su quel podio, in finalissima. Prima l’infortunio doppio, poi la positività al Covid del suo maestro di ballo. Infine, in extremis, l’arrivo di Samuel Peron che ha sostituito Maikel Fonts. Alessandra ha vinto e convinto. Mettendo tutti d’accordo, tranne Selvaggia Lucarelli (che sin dalla prima puntata l’ha attaccata). “Ora in tv ballerò e conterò i passi”, aveva detto subito dopo aver alzato la coppa sabato sera.

Ma il day after di Ballando con le stelle ha trascinato un po’ di polemiche. Secondo una parte degli spettatori avrebbe dovuto vincere Paolo Conticini, che ha sfiorato il primo posto. E a Storie italiane l’attore, stuzzicato da Eleonora Daniele, ammette: “Tutti volevamo la vittoria. E’ stato molto duro”. Poi parla del rapporto con la maestra sua di ballo, Veera Kinnunen. “Tra me e Veera è nato un bel feeling. Ballando è stato un percorso molto duro”, conclude.

