Gilles Rocca e Lucrezia Lando trionfano a Ballando con le stelle. Poi spunta il gran ballo della Raggi ai Fori

Gilles Rocca e Lucrezia Lando vincono la finale di “Ballando con le Stelle”, il dancing show di RaiUno, con il 58% dei voti da casa. A premiare la coppia il direttore Stefano Coletta. Secondi classificati Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Terzi Alessandra Mussolini e Maykel Fonts/Samuel Peron.

Due premi speciali per Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, la cui eliminazione ha creato tensione tra Rossella Erra da una parte e Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone dall'altra che l'hanno accusata di assegnare "a caso" i punti del tesoretto penalizzando di fatto il pugile. King Toretto ha ricevuto una targa per il valore tecnico delle esibizioni e la targa “Paolo Rossi” per l’esibizione più emozionante (il ballo di Scardina con la madre in semifinale, nda).

Poco prima della proclamazione ufficiale del vincitore, la conduttrice Milly Carlucci ha ringraziato di cuore tutto lo staff: “Ci sono stati momenti in cui credevamo di non farcela ad andare avanti, momenti di grande crisi. Ringrazio la Rete e il direttore, ma soprattutto ringrazio voi, ragazzi della trincea, perché avete resistito giorno dopo giorno, avete indossato la mascherina per un numero enorme di ore per andare in onda sperando di non ammalarci. Una puntata in più non è una vanteria, significa salvaguardare il lavoro. Noi eravamo fortunati perché lavoravamo in un momento in cui tanta gente non lavorava”. E sui titoli di coda, il giudice Guillermo Mariotto annuncia che il cast di Ballando, capitanato da Milly Carlucci, ha raggiunto un accordo con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, per tenere a Roma, tra Piazza Venezia e Fori Imperiali, un gran ballo a sostegno dei malati di Covid-19 appena la fine della pandemia lo renderà possibile.

