Miracolo a Ballando, tutti pazzi per Alessandra Mussolini. Ma Selvaggia Lucarelli non ci sta: è una beatificazione

Giada Oricchio 21 novembre 2020 a

a

a

Che valzer! Alessandra Mussolini e Samuel Peron danzano soavi nella finale di “Ballando con le Stelle” e fanno incetta di complimenti. Voce fuori dal coro, Selvaggia Lucarelli: “No a questa beatificazione”.

Alessandra Mussolini ha gareggiato senza il suo Maykel Fonts, positivo al Covid-19 a un passo dal traguardo e ne è uscita vincitrice. L’ex parlamentare ha raccontato di essere orgogliosa della sua partecipazione a “Ballando” e ha messo tutta la sua caparbietà in un valzer impeccabile. La preside di giuria, Carolyn Smith è colpita: “Me-ra-vi-glio-so. Complimenti Alessandra, elegante e di classe, non era facile ballare così in due giorni”. Guillermo Mariotto è un Mussolini-addicted: “All’inizio del programma, nel bar vicino casa le donne ce l’avevano con Alessandra, ora invece ce l’hanno tutte con la Lucarelli. E’ stata brava perché ha rovesciato le carte in tavola, hai conquistato il mio cuore ora, sempre e per sempre”.

Ballando con le Stelle, i misteri della Mussolini. Spunta l'altra ballerina

Selvaggia Lucarelli, invece, è tranchant: “I miei colleghi sono sempre stati troppo generosi con la Mussolini e questo processo di beatificazione è eccessivo. Tuttavia Alessandra ha regalato molto di sé e lo apprezzo, però finché Samuel non l’ha fatta girare come una lampadina non ho visto una performance indimenticabile. Ho visto un Samuel che ha detto ‘sono arrivato io, Maykel scansate’”. Peron l’ha rintuzzata: “Maykel ha fatto un lavoro sublime con Alessandra” e così anche Mariotto: “Menti sapendo di mentire, è stata brava!”. La Mussolini ha incassato gentilezze anche da Canino: “Stasera è successo un miracolo, faccio un complimento ad Alessandra e forse verrò preso da un fulmine: l’ho trovata ingentilita. Ti esorto a portare questa eleganza del ballo, nella vita e nei programmi televisivi” e da Ivan Zazzaroni: “Strepitoso per averlo fatto in due giorni”. E quando sembrava che fosse tutto finito, Alberto Matano sottolinea: “Brava Alessandra, ha dimostrato che il pregiudizio è sempre sbagliato” e la Lucarelli: “Eh basta, basta, però basta! Non era un pregiudizio quello che ha sollevato Fabio, era un brutto episodio (la Mussolini disse fr**io a Vladimir Luxuria, nda)”. La giuria ha premiato la coppia con 44 punti.

Vergogna a Ballando con le stelle, cosa dice Canino a Elisa Isoardi. "I tuoi fidanzati..." c'entra sempre lui

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.