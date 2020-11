Rissa tra Rita Pavone e Anna Tatangelo su Gigi D'Alessio

20 novembre 2020 a

Lite violenta tra Anna Tatangelo e Rita Pavone durante la puntata di All Together Now condotta da Michelle Hunziker. Dopo l'esibizione degli "Amabili" la Tatangelo ha espresso un’opinione positiva sulla coppia: «Non vedo tutta questa differenza, siete belli insieme». Ma è intervenuta Rita Pavone che ha detto alludendo a Gigi D’Alessio: “Parla la persona sbagliata, perché anche tu cantavi in coppia”.

Anna ha subito replicato seccata: “Adesso ti rispondo bene. Con tutto il rispetto per il mio ex compagno, ognuno ha una sua carriera. Abbiamo fatto un solo pezzo insieme, ma dopo tanti anni lui sta ancora in giro e io sto ancora in giro. Se poi andiamo sul lato privato, è ovvio che io sono l’ultima che può parlare, ma qui penso un po’ tutti”. E a quel punto è intervenuto Francesco Renga che, scherzando, ha detto: «Scatta la rissa».

Sui social i più hanno preso le difese della Tatangelo dicendole: «L’hai asfaltata» e Rita Pavone ha subito controbattuto: «A chi ha trenta followers io non rispondo».

