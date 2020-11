All Together Now, scontro su Gigi D'Alessio. Anna Tatangelo blocca lo show e spenna Rita Pavone

Giada Oricchio 19 novembre 2020 a

Anna Tatangelo spenna Rita Pavone a "All Together Now", il programma musicale condotto da Michelle Hunziker e in onda ieri, mercoledì 18 novembre, su Canale 5. Quest'anno il format di ATN è cambiato: c'è la giuria e ne fanno parte Anna Tatangelo e Rita Pavone, spesso sono in disaccordo. Ieri sera, la coppia degli "Amabili" non ha entusiasmato la Pavone che ha consigliato a lei di fare un passo indietro per assecondare la carriera da solista del fidanzato. Al contrario per la Tatangelo non c'era tutta questa differenza: "Sono qui in coppia perché li vuoi dividere?" e la Pavone: "Beh parla la persona sbagliata perché anche tu cantavi in coppia".

La Tatangelo, nota per la sua capacità di rispedire al mittente le provocazioni, ha fermato lo show e -stretta nel suo vestito di latex rosso - si è trasformato in una mistress: "Allora no, no, aspetta un attimo Rita, scusa. Adesso ti rispondo bene. Posso Michelle?", la Hunziker ridendo: "Ahia, quando Anna dice così..." e la Tatangelo è partita in quarta: "Sai quanto ti stimo Rita, ma con tutto il rispetto per il mio compagno, ognuno ha una sua carriera e ognuno ha fatto le proprie cose. Abbiamo fatto solo una canzone insieme Un nuovo bacio ma mi sembra che dopo 30 anni lui sta ancora in giro e io dopo 20 anni sto ancora in giro. Apro e chiudi parentesi! Ci siamo?! Ok".

