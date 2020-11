Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, quella voce clamorosa prima della finale di Ballando con le stelle

Francesco Fredella 18 novembre 2020 a

Ultima sfida. Ultima fatica. Ultima puntata. E arriva così la finale di Ballando con le stelle (sabato 21 novembre su Rai1) che sta inanellando un successo dietro l’altro. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, dopo le peripezie delle scorse puntate, sono salvi: il ripescaggio li ha rimessi i pista e sabato sera saranno in gara. Loro, che sembra siano davvero uniti anche oltre la pista da ballo, avevano deciso di mollare lo show di Milly Carlucci dopo l’infortunio di Elisa e l’intervento chirurgico per appendicite di Raimondo. Tutto passato. Si volta pagina e si torna a ballare.

Ma sullo sfondo della gara resta - sicuramente - la frase choc di Elisa nel programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. “Sono innamorata”, ha raccontato in diretta. Secondo le malelingue il riferimento va a Todaro. Il gossip nell’aria si respira da tempo. C’è chi racconta di una sintonia molto forte. Chissà. “Esiste prima di tutto un rispetto sincero che è alla base di ogni relazione sia d’amore che d’amicizia. Il rispetto porta alla fiducia che è fondamentale per chi deve affrontare delle sfide di ballo come no”, parola di Elisa.

La performances di Elisa e Raimondo è molto attesa. L’ex di Matteo Salvini teme la finalissima, ma al tempo stesso è felice di essere in combinata con Tullio Solenghi. “E' stato un regalo di Ballando perché solo uno tra noi sarebbe dovuto passare. Non avrei avuto il coraggio di sfidarlo invece siamo riusciti ad arrivare in finale insieme. Perché devo dirlo, Tullio mi piace da matti, sono innamorata di lui e anche la moglie lo sa, dunque siamo a posto", ha raccontato dalla Bortone qualche giorno fa.

