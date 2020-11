Elisa Isoardi, il tramonto e il video romantico. Con chi festeggia per la finale di Ballando con le stelle

Giada Oricchio 15 novembre 2020 a

Elisa Isoardi sceglie Fiorella Mannoia per esprimere la gioia di essere in finale a "Ballando con le Stelle", il dancing show condotto da Milly Carlucci ogni sabato su RaiUno. La Isoardi e Raimondo Todaro hanno acciuffato l'ultimo giro di pista letteralmente in extremis, anzi a sorpresa. La bella e brava conduttrice era stata eliminata al televoto, ma sui titoli di coda della semifinale, Milly Carlucci ha annunciato che, insieme alla produzione, aveva deciso di promuoverla lo stesso all'ultima puntata perché la sua partecipazione al programma era stata azzoppata dall'infortunio serio alla caviglia e dall'operazione per appendicite di Raimondo.

Con la Isoardi, è passato anche Tullio Solenghi per un'inedita finale a 7 coppie. Ieri sera, sul momento, l'ex fidanzata di Matteo Salvini non aveva inteso e si è girata verso Todaro: "Non ho capito, cosa ha detto? Siamo in finale?!". Poi il lieto fine che oggi ha festeggiato con una domenica al mare in compagnia dell'amato cagnolino. Su Instagram ha postato un reels significativo: l'immensità del mare per simboleggiare l'immensità della sua felicità. E in sottofondo la canzone di Fiorella Mannoia "Il peso del coraggio", inno al desiderio di ricominciare.

