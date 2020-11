Lite supertrash al GfVip. Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello, che rissa per Oppini

Giada Oricchio 14 novembre 2020 a

a

a

Lite super trash tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello nel corso della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 5: “Bugiarda!”, “Taci! Ti esponi solo adesso? Falsa!”. E le due si nominano a vicenda.

Rissa sfiorata in diretta al GFVip tra Elisabetta e Dayane per colpa di Francesco Oppini. La modella brasiliana ha un rapporto a dir poco conflittuale con il figlio di Alba Parietti: non è ancora chiaro chi ci ha provato con chi, ma è chiaro che Francesco abbia usato un linguaggio sprezzante e denigratorio verso Dayane (“non è elegante, quelle come lei le violenterebbero in senso positivo, è cattiva e bugiarda, è una donna da cui stare alla larga”). Sabato scorso, la ragazza ha scritto una lettera a Oppini per siglare una tregua, ma subito dopo ha ricominciato a sparlare con gli altri inquilini (come dimostrano diverse clip). Alfonso Signorini si accorge che la Mello è giù di morale: “Perché hai quel faccino lì?” e la gieffina lamenta mancanza di solidarietà femminile: “Mi sento umiliata da questi uomini e soprattutto dalle parole di Francesco. E poi le donne che qui dentro non dicono una parola”, ma Elisabetta Gregoraci, già nera per l'ingresso di Selvaggia Roma, non ci sta e le risponde per le rime: “Non è vero, io sono venuta da te in lavatrice e ti ho detto che se avevi chiarito con Francesco non dovevi più parlare male di lui, invece hai continuato a dire di tutto”.

Gregoraci, rissa "Selvaggia". Il Gf diventa Eva contro Eva

Dayane scatta su come una molla e sbraita: “Stai dicendo una grande bugia, stai attenta!” e partono urla da una parte e dall’altra sotto gli occhi di un basito Signorini. Dayane accusa: “Elisabetta faceva finta di dormire e invece ascoltava e riferiva a Francesco che avevo parlato male di lui. Non è vero. Falsa, sei falsa. Attenta, io non tocco il tuo argomento con Pierpaolo”, la Gregoraci è incontenibile e replica furiosa: “Ma dì la veritààà, dì la verità!!! Stai facendo passare un messaggio non vero. Sono venuta da te in lavatrice a dirti che non siete pronti a fare pace che c’è ancora rancore e dovevi smetterla di parlare di lui. Te l’ho detto in faccia! Per te tutti gli altri sono bugiardi”, ma la Mello: “Ma cosa diciii?!? Non è vero e taci che tu non sei santa per niente. Adesso si espone, chissà come mai”.

Psicodramma GfVip, Pretelli piange a dirotto. Ecco i tre in nomination

Il pomo della discordia, Francesco Oppini, sottolinea: “Pierpaolo, Elisabetta e Andrea mi hanno riportato che dopo la lettera ha continuato a tirare bordate contro di me” e un’inviperita Dayane lo incenerisce: “Tu non parlarmi più, non puoi guardarmi nemmeno in faccia, smetti di dire bugie”. Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta confermano che tra Dayane e Francesco c’è ancora molto astio e non sono pronti a riallacciare un rapporto civile. Per un attimo si teme che volino bottiglie e si arrivi al corpo al corpo visto che le due donne si insultano a brutto muso a distanza ravvicinata, ma Signorini riesce a riportare la calma. Apparente. Ché il fuoco arde sotto la cenere. E infatti a notte fonda, Dayane nomina Elisabetta "perché non si espone mai, lo ha fatto solo con me" e la Gregoraci ricambia: "Mi ha dato della falsa e non ci sto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.