Verissimo, Manuela Arcuri contro Gabriel Garko: "Forse anche io vittima ma sul sesso..."

A "Verissimo" Manuela Arcuri contro Garko: “Sono vittima. Spero che non mi abbia preso in giro”. La versione di Manuela Arcuri non lascia spazio a doppie interpretazioni. L’attrice, star per anni delle fiction Mediaset targate Ares, rompe il silenzio dopo il coming out di Garbiel Garko (suo ex fidanzato ai tempi de L’onore e il rispetto”).

“Ero davvero innamorata di Garko. Mi sento vittima, spero che non abbia preso in giro pure me”, racconta a Verissimo Manuela Arcuri. “Non posso dire che la nostra storia era finta. Chi non si innamorerebbe di lui: ero presa da lui, era bellissimo. Pochi mesi, ma in quel periodo c’era. E’ stato il mio fidanzato”, continua l'attrice sostenendo tutt’altra storia rispetto a quanto raccontato da Garko sulle sue ex (Adua Del Vesco ed Eva Grimaldi). Si sarebbe trattato di storie finte, di copertura. Manuela non può crederci perché la loro storia sembrata tutta rose e fiori.

Poi la domanda super hot. La Toffanin spiazza tutti: “Niente sesso?” Secca risposta dell’Arcuri: “No. C’era attrazione”. E allora Manuela lascia intendere che quella storia lampo con Garko è stata vissuta a pieno. Anche a letto. “Avevo dei dubbi perché girava voce. Ha mantenuto, forse, una maschera. Avevo dei dubbi, ripeto. Nessuna conferma. Voleva tenere per sé questo segreto”, continua l’attrice che dice anche di aver cercato Garko durante il lockdown senza riuscirci. La Arcuri, poi, difende l’Ares (società di produzione di Alberto Tarallo). “Se hanno avuto la possibilità di fare il Gf vip, Adua e Morra devono tutto all’Ares: grazie a Tarallo hanno raggiunto il successo e la notorietà”, conclude.

